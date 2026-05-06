Cum poate fi verificată vechimea în muncă online în 2026, fără drumuri și cozi la ghișee

În 2026, verificarea vechimii în muncă a devenit un proces rapid, complet digitalizat și accesibil din orice loc cu internet. Românii nu mai trebuie să stea la cozi la ghișeele Casei de Pensii, Inspectoratului Teritorial de Muncă sau să solicite adeverințe de la angajatori. Toate informațiile despre stagiile de cotizare, perioadele lucrate și contribuțiile plătite sunt centralizate în platforme guvernamentale oficiale.

De ce este importantă verificarea periodică a vechimii în muncă

Vechimea în muncă (sau stagiul de cotizare) influențează direct cuantumul pensiei, concediile medicale, șomajul sau alte drepturi sociale. Erorile de raportare din partea angajatorilor pot duce la pierderi financiare la pensie. Verificarea online permite depistarea rapidă a problemelor (perioade neînregistrate, contribuții incorecte sau date lipsă) și corectarea lor înainte de a fi prea târziu.

În 2026, digitalizarea avansată a eliminat aproape complet deplasările fizice, oferind transparență totală asupra istoricului profesional.

Platforma principală: Contul online CNPP (Casa Națională de Pensii Publice)

Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Aici accesezi „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde vezi:

Stagiile de cotizare lunare și anuale.

Veniturile brute raportate.

Perioadele lucrate la diferiți angajatori.

Informații din carnetele de muncă (pentru perioadele anterioare anului 2001).

Pași pentru crearea contului CNPP

Accesează site-ul oficial www.cnpp.ro Completează formularul online de solicitare cont cu datele personale (nume, prenume, CNP, adresă, e-mail) Trimite sau depune formularul (în unele cazuri cu semnătură electronică calificată pentru proces 100% online) Așteaptă validarea (primești confirmare pe e-mail) Setezi parola și te autentifici.

Având acces la cont, generezi rapoarte PDF detaliate lunar sau anual. Procesul este gratuit și securizat.

REGES-Online – Platforma Inspecției Muncii (fostul REVISAL)

O altă opțiune este REGES-Online, gestionată de Inspecția Muncii. Din 2025, această platformă a înlocuit complet REVISAL-ul clasic și permite salariaților să vizualizeze direct contractele de muncă înregistrate de angajatori.

Aici verifici:

Contractele individuale de muncă (CIM)

Perioadele active de angajare

Detalii despre angajatori.

Accesul se face cu date de identificare (CNP) prin aplicația dedicată salariaților. Este ideală pentru verificarea rapidă a contractelor recente.

Avantajele verificării online în 2026

Verificarea vechimii se poate face fără nicio deplasare, direct de pe telefon, tabletă sau computer. Procesul este foarte rapid, rapoartele fiind disponibile în câteva minute după autentificare.

De asemenea, poți să vezi exact ce au raportat angajatorii și poți sesiza erori direct în platforme sau la instituții. Datele din carnete de muncă vechi sunt integrate progresiv în sistemele electronice.

Aceste platforme reduc birocrația și minimizează riscul de fraudă sau omisiuni.

Sfaturi practice pentru o verificare eficientă

Verifică anual sau la schimbarea locului de muncă

Compară datele din CNPP cu cele din REGES-Online pentru o imagine completă

Folosește semnătură electronică (certSIGN etc.) pentru un proces integral online, fără tipărire

Păstrează rapoartele PDF descărcate ca dovadă

Dacă descoperi discrepanțe, contactează angajatorul sau casa teritorială de pensii cu documente justificative

Actualizează datele de contact în cont pentru notificări oficiale.

Ce se întâmplă cu perioadele mai vechi sau speciale

Pentru vechimea anterioară anului 2001, CNPP integrează datele din carnete de muncă scanate. Perioadele asimilate (șomaj, concediu medical, maternitate etc.) apar automat dacă au fost declarate corect. În cazuri complexe (firme falimentate, perioade în străinătate), poți solicita certificate suplimentare, dar majoritatea informațiilor sunt deja digitale.

În 2026, verificarea vechimii în muncă online reprezintă un mare pas înainte pentru simplificarea relațiilor cu statul. Cu doar câteva click-uri pe platformele CNPP și REGES-Online, orice salariat își poate controla istoricul profesional fără stres, cozi sau pierderi de timp.