Patru milioane şi jumătate de români se află în pragul sărăciei și apelează la băncile de alimente

Patru milioane şi jumătate de români se află în pragul sărăciei, iar pentru că nu își permit să cumpere hrana de zi cu zi, mulți dintre ei apelează la băncile de alimente.

În ciuda faptului că un număr mare de români se confruntă cu sărăcia și nu își permit să mănânce în fiecare zi, statisticile arată că, anual, peste două miliarde de alimente bune sunt aruncate la gunoi.

Cu toate acestea, tot mai multe campanii sunt dispuse să-i ajute pe oamenii nevoiași.

De exemplu, în Câmpina a fost înființat un frigider comunitar, unde oamenii pot aduce alimente pentru cei care se află în pragul sărăciei.

Și în alte orașe din țară există astfel de bănci cu alimente, iar de cele mai multe ori, acestea colaborează cu lanțuri de supermarketuri care organizează donații la ieșirea din magazin.

"Scopul nostru este să reducem și să stopăm risipa alimentară. Anul trecut am colectat și am distribuit în jur de 500 de tone, iar cu un an înainte, aproximativ 300 de tone", a spus Vasile Costache, președinte Banca de Alimente Brașov.

Din păcate, în România, în jur de patru milioane şi jumătate de oameni se află în pragul sărăciei.