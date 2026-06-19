Timiș construiește o rețea socială modernă: Investiții de peste 16 milioane de lei în centre pentru persoane cu dizabilități

Tot la Lugoj, aproximativ 170 de copii beneficiază de terapii specializate în cadrul Centrului de Zi pentru Recuperare pentru Copii cu Dizabilități. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Copii care râd, terapeuți competenți, prezenți la lucru și familii care nu se mai simt atât de singure - e doar un rezumat al investițiilor pe care Consiliul Județean Timiș le-a făcut în centrele destinate persoanelor celor mai vulnerabile, tinerii și adulții cu dizabilități. Ceea ce se vede acum nu înseamnă doar clădiri moderne și dotări foarte aproape de standardele occidentale, ci mai ales o șansă la o viață mai bună pentru sute de familii din întregul județ.

La Lugoj a fost inaugurat un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități care va deservi 90 de beneficiari. Centrul oferă servicii de recuperare, consiliere, kinetoterapie și sprijin pentru integrarea pe piața muncii pentru o categorie de oameni care până acum aveau prea puține opțiuni.

Investiția totală depășește 6,2 milioane de lei, din care peste 1,3 milioane reprezintă contribuția directă a Consiliului Județean Timiș.

"Există peste 17.000 de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate. Deschidem servicii de zi, în care aceste persoane să-și petreacă ziua, să fie învățate cum să-și găsească un loc de muncă, să beneficieze de terapii și mai ales să se bucure de viața în comunitate", a declarat Monica Trușcă, director DGASPC Timiș.

Tot la Lugoj, aproximativ 170 de copii beneficiază de terapii specializate în cadrul Centrului de Zi pentru Recuperare pentru Copii cu Dizabilități. Hidroterapia, kinetoterapia, logopedia și terapiile senzoriale sunt câteva dintre serviciile oferite.

"Mă bucur tare că s-a introdus. Noi am mai fost într-un alt centru, privat, și am beneficiat de hidroterapie și a mers foarte bine. Când am auzit că vor deschide și aici, a fost punctul forte".

"Este un lucru extraordinar de bun. O minune, pot să spun. E de un mare ajutor".

La Găvojdia, rețeaua de servicii sociale s-a extins cu Centrul de Îngrijire și Asistență "Sfântul Ioan Rusul" pentru persoane adulte cu dizabilități, două case de tip familial și un centru de zi dedicat dezvoltării deprinderilor de viață independentă pentru copii și tineri. În plin proces de renovare se află și Centrul "Sfântul Vasile", tot din Găvojdia, un alt pas dintr-un plan județean mai amplu.

"Este ceva la care țin foarte, foarte mult: creșterea serviciilor de asistență socială și medicală. Oferim servicii la standarde occidentale. Am extins acest tip de hidroterapie în mai multe centre. Extindem chiar aici cu o piscină pe care o veți vedea ulterior, până la finalul anului ar trebui să fie gata. Încercăm să oferim condiții și liniște unor copii, unor oameni care până acum nu au avut această șansă, pentru că acest tip de terapie costă foarte mult. La privat sunt prețuri exorbitante pe care cei mai mulți dintre părinți nu și le permit",a declarat Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Prin investiții de peste 16 milioane de lei, județul Timiș construiește pas cu pas o rețea socială care nu lasă pe nimeni în urmă. Obiectivul principal este dezvoltarea unor servicii moderne care să ofere șanse reale la recuperare, autonomie și incluziune socială.