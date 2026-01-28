Un primar de municipiu anunță că a desființat cantina socială din cauza austerității

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Primarul din Zalău, Florin Florian, a hotărât să închidă cantina socială din oraș din cauza austerității. De ajutor beneficiau atât adulți, cât și copii, însă primarul a considerat „că este necesar să oferim o masă caldă, șapte zile din șapte, doar copiilor”. La cantină mâncau, lunar, peste 100 de persoane aflate în dificultate, notează Agerpres.

„Cantina funcționa în cadrul primăriei. O să o desființăm. Am identificat un nou cadru legal pentru acordarea tichetelor sociale, iar beneficiarii se vor restrânge cumva. Dacă până acum beneficiarii acestor servicii erau atât persoane adulte, cât și copii, am considerat că este necesar să oferim o masă caldă, șapte zile din șapte, doar copiilor”, a spus Florian.

Cantina avea un buget de aproximativ 1,8 milioane de lei

Cantina socială din municipiul Zalău, unde serveau masa, lunar, peste 100 de persoane aflate în dificultate, a fost desființată începând cu acest an, scrie marți Agerpres.

Unitatea, care a funcționat în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) din anul 2002 până în 2025, avea un număr de 11 angajați.



„În urma reorganizării, o parte dintre angajați au fost redistribuiți în cadrul Direcției de Asistență Socială, în serviciile cu deficit de personal, iar o parte s-au pensionat”, au precizat, pentru Agerpres, reprezentanții Primăriei Zalău.



Potrivit sursei citate, în anul 2025, cantina înregistra o medie lunară de 117 beneficiari. Pentru sprijinirea acestora, administrația locală va implementa un nou sistem de ajutor.



„În prezent se află în procedură de achiziție acordarea de tichete sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse, care vor fi acordate începând cu luna februarie 2026. Valoarea unui tichet este de 22 de lei. În cursul acestei luni, precum și în perioada următoare, la sediul DAS se preiau și se verifică dosarele pe baza cărora vor fi acordate aceste tichete”, precizează sursa citată.



Reprezentanții administrației locale susțin că principalul motiv al desființării este reducerea cheltuielilor, în condițiile în care bugetul anual de funcționare al Cantinei de Ajutor Social se ridica la aproximativ 1,79 milioane de lei, din care 946.440 de lei erau alocați pentru alimente, iar 848.510 lei reprezentau cheltuieli cu salariile și utilitățile.



„Măsura a fost luată în vederea reducerii cheltuielilor din bugetul local, prin trecerea de la sistemul de masă caldă la acordarea de tichete sociale”, au mai transmis oficialii Primăriei Zalău.