Activistul de mediu Daniel Bodnar, atacat cu pietre de hoţii de lemne: „Nu era nevoie să curgă sânge”

Activistul de mediu a sunat la 112, pentru că avea suspiciuni că remorca era supraîncărcată, însă până să vină poliţiştii la faţa locului, camionul a ajuns în curtea unei firme. Daniel Bodnar a rămas la poartă, unde 5 angajaţi ai firmei au început să arunce cu pietre spre maşina sa. Unul din bolovani i-a spart geamul şi mai multe cioburi l-au tăiat pe faţă pe activistul care se afla la volan.

Au spart geamul de la maşină. Ai de mine! Sun şi eu la 112

Momentul atacului a fost transmis în direct, pe contul de Facebook al activistului.

„Sunaţi la 112, să vină Poliţia, sunt în Mălini, la gater. Sunaţi şi voi la 112, vă rog. Au spart geamul de la maşină. Ai de mine! Sun şi eu la 112. De câte ori am cerut ajutor şi la Bucureşti? Sunaţi voi la 112. Ăştia sunt ultimii criminali. Asta este Poliţia Română. Când suni, degeaba. Oameni buni, mie nu-mi este frică de ei, dar vă spun sincer nu mai pot. Sunt tot spart, şi parbriz şi tot. Nenorociţii ce sunt (...) Nu sunt lacrimi de frică sunt lacrimi de furie. Eu i-aş pedepsi, dar autorităţile m-ar nenoroci tot pe mine. Am trimis atât de multe sesizări. Totul este în zadar. Ce mai putem face pentru România şi nu am făcut noi? Noi, nişte oameni simpli. Ce fac pentru ţara asta este sfânt (...) Nu este nevoie să curgă sânge dacă autorităţile ar face ceva mai mult. Am fost ferm convins că putem colabora, dar nu se mai poate. Autorităţi, treziţi-vă! Domnule Vela, uitaţi-vă pe e-mail, la cabinet, să vedeţi sesizările. V-am rugat să trimiteţi corpul de control”, a spus afectat Daniel Bodnar, imediat după atac.

Daniel Bodnar, atacat în mai multe rânduri

Activistul rănit s-a dus la Spitalul Judeţean Suceava pentru îngrijiri medicale, dar nu a reuşit să fi văzut de către un medic şi a decis să plece la Cluj, împreună cu un prieten pentru investigaţiile medicale necesare.

„Sunt bine! Mulţumesc lui Dumnezeu că pot să văd chiar dacă ochii mei au fost plini de cioburi de sticlă.”, a anunţat Daniel pe contul său de socializare.



Acesta nu este primul atac la care este supus activistul de mediu. În urmă cu câteva săptămâni, maşina i-a fost vandalizată în curtea casei., iar altă dată o maşină a încercat să-l scoată de pe şosea , în timp ce era la volan. Poliţiştii au tratat însă incidentul respectiv ca pe un simplu accident rutier, potrivit Adevărul.

George Simion i-a oferit postul de consilier parlamentar

În ciuda riscurilor la care se expune şi a lipsei de sprijin din partea autorităţilor, Daniel Bodnar s-a declarat hotărât să meargă mai departe şi să demaşte de fiecare dată când are ocazia, jefuitorii de păduri.

Copreşedintele AUR a semnalat şi el, pe Facebook, noul atac aupra activistului de mediu, declarând că vrea să îi ofere postul de consilier parlamentar pe probleme care ţin de pădurile României. Activistul de mediu şi-a reiterat însă decizia de a nu se implica în politică.