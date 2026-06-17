Andrew Tate a fost audiat la DIICOT. Surse: Procurorii i-au adus la cunoștință noi acuzații

Frații Andrew și Tristan Tate. Imagine din 2025. Sursa foto: Hepta

Noi probleme judiciare pentru Andrew Tate. Influencerul a fost audiat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), unde procurorii i-au adus la cunoștință noi acuzații, potrivit surselor Antena 3 CNN.

UPDATE 11:20 Andrew Tate a părăsit, în urmă cu puțin timp, sediul DIICOT. Întrebat de jurnaliști dacă este liber să se deplaseze oriunde dorește acesta a răspuns: „Pot să merg oriunde vreau”.

Știrea inițială: Audierea are loc în cadrul dosarului în care frații Tate (n.r. Andrew și Tristan) sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care și viol și trafic de persoane, pe care aceștia le-au negat constant.

Pe 28 mai, ancheta care care îl vizează pe controversatul influencer britanico-american, care locuiește de mai mulți ani în România, a fost extinsă și pentru suspiciuni de incitare la ură sau discriminare, în legătură cu discursurile promovate de Andrew Tate pe rețelele sociale, prin care a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor.

În Marea Britanie, Crown Prosecution Service (n.r. CPS - instituția responsabilă cu urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor) a autorizat în 2025 un total de 10 capete de acuzare împotriva lui Andrew Tate (inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției pentru profit). Acesta este principalul dosar penal britanic în care este vizat influencerul.

Tot în Regatul Unit, mai există un proces civil intentat de patru femei: patru reclamante care îl acuză pe Andrew Tate de abuz fizic, violență sexuală și control coercitiv pentru fapte care ar fi avut loc între 2013 și 2015. Procesul este programat în instanțele britanice.

Totodată, în martie 2026, procurorii britanici au anunțat redeschiderea unei anchete privind acuzații de viol și agresiune sexuală formulate de mai multe femei pentru fapte presupus comise în 2014–2015.

De ce sunt acuzați frații Tate în România și stadiul dosarelor

Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie, britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie 2023, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Ulterior, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, iar dosarul s-a întors la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

În prezent, procurorii DIICOT refac actele de la dosar, iar surse judiciare au confirmat că frații Tate se vor confrunta cu noi acuzații.

Andrew Tate este un cunoscut influencer cu milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde promovează „drepturile bărbaților”. Este considerat de mulți „nașul manosferei”. Fan declarat al lui Donald Trump și fost kick-boxer profesionist, născut în SUA și stabilit de mai mulți ani în România, Andrew Tate a devenit cunoscut în timpul emisiunii 'Big Brother UK' în 2016.