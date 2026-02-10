Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani

Judecătorii CCR ar putea amâna luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților până când vor primi un răspuns de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.

Înalta Curte de Casație și Justiției a cerut, marți, Curții Constituționale a României să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților. „Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, se arată într-un comunicat de presă.

Având în vedere solicitarea ÎCCJ, către CCR, de a sesiza CJUE cu această întrebare, Curtea Constituțională nu poate lua o decizie pe pensiile magistraților până nu primește răspuns de la CJUE, precizează sursele pentru Antena 3 CNN.

Reforma ar putea fi astfel blocată timp de doi ani până când ar urma să fie obținut un răspuns de la CJUE, iar cei 231 de milioane de euro, bani din PNRR ar putea fi pierduți.

Augustin Zegrean a spus pentru Antena 3 CNN că CCR ar putea fi nevoită să aștepte până la doi ani un răspuns de la CJUE:

"Curtea trebuia să discute în plen chestia asta. Ei nu sunt obligați să sesizeze Curteade Justiție a Uniunii Europene. Ei pot să o facă sau să nu o facă.

O singură dată știu că a făcut Curtea o astfel de sesizare: era un dosar cu doi domni care voiau să li se recunoască căsătoria și s-a tot amânat pe la tot felul de instanțe. Până la urmă s-a făcut sesizare la CJUE și CJUE le-a dat răspuns după vreo doi ani și un răspuns care nu a convenit deloc nimănui din România.

Acum cât ar putea dura dosarul? Zegrean: Eu nu știu la curte cât ar dura, dacă CCR va trimite așa, un dosar. Vă spun că în instanțele obișnuite durează cam doi ani răspunsurile de la CJUE. Până atunci, dosarul se suspendă. La CCR, dosarul se suspendă până vine răspunsul".

Augustin Zegrean a criticat faptul că judecătorii CCR ezită să ia o decizie privind pensiile magistraților:

“Am impresia că se tem (judecătorii CCR – n.r.) să dea soluții. Nu mai înțeleg nimic. E ciudat ce se întâmplă. Dar toate practicile acestea se folosesc de avocați în procesele de la instanțele obișnuite.

La noi, acum, să ai un proces de trei ani mi se pare puțin. Acum, la CCR, sunt dosare care nu au fost deschise de cinci ani. Au peste 14.000 de dosare în stoc de care nu s-au atins”.

Recent, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare judecătorilor CCR prin care a explicat că blocarea unei decizii privind reforma pensiilor magistraților va duce la pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR.

Ilie Bolojan, despre întârzierea unei decizii

Într-un interviu, premierul a precizat că scrisoarea sa a fost menită să prezinte CCR toate datele de care trebuie să țină seama.

„Mi s-a părut de bun simț ca instanța constituțională să aibă toate datele. Nu e vorba de presiune, nu le-am cerut să dea o sentință sau alta. Când vom pierde banii din PNRR, 231 de milioane de euro, se vor căuta resposabili”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că scrisoarea a fost doar un avertisment în ce privește întârzierea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților.

Sesizarea CJUE ar veni după ce, potrivit unor surse de la CCR, judecătorul Gheorghe Stan, unul dintre judecătorii care se opune reformei și care a părăsit sala la finalul anului trecut pentru a nu se putea lua o decizie, a intrat acum în concediu.

Între timp, Curtea de Apel București a respins, marți, solicitarea de suspendare a judecătorului CCR Dacian Dragoș formulată de avocata AUR Silvia Uscov. Aceasta a cerut suspendarea judecătorului până la decizia pe fond privind anularea mandatului de judecător.