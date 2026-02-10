Curtea de Apel decide dacă îl suspendă pe Dacian Dragoș din CCR. Ședința de la CAB, cu o zi înainte de decizia pe pensiile speciale

Judecătorul Dacian-Cosmin Dragoş, la o şedintă în plenul Curtii Constituţionale a României din septembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Curtea de Apel București judecă, marți, contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov care cere suspendarea și anularea decretului de numire ca judecător la Curtea Constituțională a lui Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan.

Procesul are loc cu doar o zi înainte de decizia crucială a Curții Constituționale pe reforma pensiilor magistraților, care taie din veniturile acestora și crește vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor. O majoritate de 5-4 ar fi în favoarea legii pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Printre cei cinci judecători favorabili legii se numără și Dacian Dragoș. Suspendarea sa ar duce la o situație de blocaj la CCR.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Dacian Dragoș a declarat că procesul deschis de Silvia Uscov e „un război politic” în care ținta ar fi președintele Nicușor Dan. Uscov contestă lipsa experienței profesionale a lui Dacian Dragoș și faptul că acesta ar figura ca administrator al unei firme.

„Eu nu pot să speculez, am văzut speculațiile din presă. Eu chair cred că există o explicație logică pentru că fiecare complet are în vedere termene și încerc să nu mă gândesc la teorii ale conspirației până nu văd rezultatul. Nu poate să fie altfel decât de respingere pentru că e atât de neîntemeiat. Dar, sigur că suntem în România cum e vorba și asta ne ocupă tot timpul, se poate întâmpla orice, pe baza legii nu pot fi surprize, dar practic se poate întâmpla orice”, declara Dacian Dragoș.

Mâine, între-un proces paralel, se așteaptă sentința într-un alt dosar, prin care aceeași avocată AUR a cerut suspendarea a doi judecători ai Curții Constituționale: același Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. În acest proces, judecător este Olimpiea Crețeanu.