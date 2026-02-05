Dacian Dragoș, despre încercarea avocatei AUR de a-l suspenda de la CCR: E luptă politică pe față. Pare că ținta e Nicușor Dan

Dacian Dragoș, despre decizia privind suspendare sa: Nu mă defineștePublicat acum 37 minute
Dacian Dragoș: Nu mă definește pentru că eu știu care-mi sunt capacitățile și ce carieră am avut și că am fost apreciat unanim la numire și președintele a primit aprecieri cu privire la numirea mea. Cine mă cunoaște și știe ce-am făcut în viață nu are cum să țină seama chiar și de această suspendare dacă va veni și sunt sigur că-mi voi găsi locul în societatea românească și voi contribui juridic la țara mea.
Cătălina Porumbel: Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale a fost - completați dvs.
Dacian Dragoș: A fost una necesară la momentul respectiv, o spun din punctul de vedere al cetățeanului, că atunci eram cetățean, nu judecător la CCR. A fost necesară.
Cătălina Porumbel: Poate suna cineva la judecători și ei să se conformeze?
Dacian Dragoș: Nu, părerea mea despre acea decizie s-a format când încă nu eram judecător la CCR, dar fiind colegi acum știu că au făcut ce era bine pentru țară în momentul respectiv, deci nu a fost nicio interferență din exterior, să fim serioși.
Cătălina Porumbel: Dacă veți fi suspendat, ce veți face?
Dacian Dragoș: În primul rând contest mai departe decizia la Înalta Curte și aștept decizia acolo, voi lupta în continuare pentru a dovedi că am dreptate. Eu sunt în continuare și profesor la UBB, singura calitate compatibilă cu cea de judecător.
Cătălina Porumbel: Când v-a sunat președintele să vă facă această propunere ați fost șocat?
Dacian Dragoș: Sincer, am fost surprins, am înțeles aprecierea de care mă bucur în opinia domnului președinte și că m-a selectat din niște CV-uri foarte prestigioase și am fost onorat și de faptul că am fost pe lista scurtă. Pe urmă, sigur, când mi-a spus că m-a ales cu atât mai mult a fost o onoare. Dar până atunci, nu m-am gândit, nu mi-am depus CV-ul.
Cătălina Porumbel: Când a fost prima întâlnire cu Președintele?
Dacian Dragoș: Când am depus jurământul a fost prima întâlnire cu președintele. Sunt sigur că președintele a făcut toate verificările necesare și a cerut referințe, mi s-a și spus că a cerut referințe. Au fost discuții mai lungi și axate pe cariera me și CV.
Cătălina Porumbel: V-a sunat cineva vreodată și v-a sugerat cum să votați?
Dacian Dragoș: Nici vorbă de așa ceva.
Cătălina Porumbel: Exită un proiect de lege în Parlament pentru ca judecătorii CCR să fe sancționați dacă nu își îndeplinesc profesia. Ați fi de acord să existe aceste sancțiuni?
Dacian Dragoș: Mie mi se pare că nu ar trebui modificată legea CCR pentru că există mecanismele și în regulament și în lege. Există și răspundere disciplinară care acoperă și aceste cazuri. Dacă este repetată această absență de la ședință, se pot face astfel de lucruri. Ce s-ar putea întâmpla dacă s-ar putea revoca judecătorii? Ar fi mereu la cheremul acestora. Dar cu adevărat i-ar controla? Or, se distruge independența Curții prin această măsură, s-ar mări mult deciziile sau capacitățile de a decide ale președintelui CCR, care iar poate să ducă la abuzuri dacă se exercită cu rea credință. Deci nu aș fi de acord doar pentru că a existat la un moment dat o sincopă.
Cătălina Porumbel: Dacă un judecător îi ai concediu și nu vine 7 luni, ce se poate întâmpla cu el?
Dacian Dragoș: În acest caz există - după șase luni de exemplu, încetează mandatul și plenul poate să ia act de încetarea mandatului, dacă există o absență îndelungată. Sunt și în regulament sancțiuni disciplinare, nu cred că se rezolvă ceva cu o întărire, e mai mult o reacție emoțională față de acest blocaj la o ședință care s-a întâmplat și care, între timp, s-a rezolvat pentru că am participat la ședință toți.
Cătălina Porumbel: Există această percepție că la CCR există un grup de rezistență, format din judecători care au alte interese decât cele care sunt în fișa postului. Există un astfel de grup care acționează la comandă politică și care nu respectă strict statutul?
Dacian Dragoș: Nu cred că există așa ceva, vă spuneam că fiecare votează în funcție de propria concepție și conștiință. Dacă avem o scindare sau ruptură, asta este, dar nu înseamnă că sunt controlați din afară, n-aș putea să spun acest lucru. Curtea funcționează, se împotmolește la acele legi cu miză mare, dar și acolo are capacitatea să funcționeze, și sunt sigur că vom putea depăși impasul. N-aș putea să spun că e blocaj la Curtea Constituțională.
Da, absolut. Că nu depinde numai de mine, am un vot, nu am spus public cum votez. Eu încă n-am votat pe această lege, efectiv, pe fond, că înainte s-a respins pe procedură, pe aviz. Deci sunt doar speculații despre cum vom vota.
În general, da, se înțelege că ai nevoie de o majoritate, că și CCR e o expresie a societății și că s-ar putea să fie explicația faptului că nu avem o majoritate clară în această direcție de expresie a societății. Nu văd cum altfel aș putea să explic acest lucru.
Dacian Dragoș: Cum ați spus și dumneavoastră, e o lege mai greu de analizat, e încă în analiză la CCR, de aceea mă voi limita să spun că și colegii mei i-am văzut că acționează cu bunăcredință și din perspectiva propriei conștiințe. Sigur că sunt diverse păreri, aceste lucruri se reflectă și la CCR. Sunt lucruri care probabil se blochează din această perspectivă, dar sunt sigur că acest impas se va depăși curând, iar chestiunile astea nu cred că trebuie modificată legea pentru fiecare impact, că altfel nu mai avem stat de drept. Curtea este funcțională și-și poate face treaba. Sigur, unele legi trec mai greu, altele mai ușor. Curtea are o muncă intensă pentru că sunt multe de rezolvat.
Mai degrabă asta este, e o decizie grea, fiecare judecător e cu conștiința și principiile lui pe care le aplică și efectiv, da, este o lege dificilă unde nu a existat până la urmă o decizie luată și datorită faptului că s-au mai analizat documente, dar nu vreau să spun mai multe pentru că e încă în lucru.
Eu chiar cred că în curând vom avea o decizie și pe legea pensiilor.
Toți suntem de vină, România e de vină, de la decidenții politici și instituții... pentru că nu putem acuza doar CCR. Știți că asta cu legile pe partea de pensii se discută de multă vreme și au stagnat și s-au împotmolit și înainte. E greu de decelat efectiv și nu e căderea mea să spun cine e de vină.
Cătălina Porumbel: Avocata AUR acuză că sunteți incompatibil pentru că la momentul numirii în funcția de judecător erați administrator la o firmă. Așa este?
Dacian Dragoș: Am explicat și acest lucru, eram în virutatea faptului că eram președintle fundației UBB, e un spin-off, o firmă formată din UBB cu cerceătotri din UBB și fundația era acționar. În virtutea aceea, ca președinte al fundației eram și administrator al firmei. Automat, când am fost numit am demisionat din toate pozițiile, peste tot mi-am înaintat demisia. Faptul că nu s-a înregistrat la registrul comerțului, ține de bucătăria lor internă. Eu n-am mai semnat nimic, se vede în acte că mi-am dat demisia, e o jurisprudență clară a ICCJ, demisia e suficientă. Am legea de partea mea, nici vorbă de așa ceva.
Cătălina Porumbel: Vă gândiți că ați putea fi suspendat din funcție cu o zi înainte de ședința CCR pe pensiile speciale? S-ar bloca activitatea Curții dacă veți fi suspendat?
Dacian Dragoș: De așteptat, vă spun, teoretic, pe baza legii nu e posibil că nu sunt argumente. Te uiți la urgența opririi actului respectiv, ce urgență să fie când eu lucrez de șase luni în cadrul CCR. Dincolo de aceste aspecte, practic, orice e posibil, nu putem să excludem, s-au întâmplat lucruri și mai ciudate.
Curtea poate să funcționeze și în opt judecători, e mai greu de făcut majoritatea, dar deciziile nu se iau doar cu 4-5. Se pot lua decizii și în opt judecători dacă nu sunt foarte controversate sau disputate în interior. Nu se blochează Curtea imediat.
Cătălina Porumbel: Ați vorbit cu Nicușor Dan de la momentul în care s-a declanșat această acțiune în instanță și până acum?
Dacian Dragoș: O convorbire scurtă în care am vorbit dacă e ceva de discutat, dacă sunt chestiuni de care ar trebui să știe echipa dânsului de consilieri care merg în instanță alături de avocații mei. A fost de coordonare a apărării, dacă ar fi ceva ce trebuie să știe ei din CV-ul meu care ar ajuta la apărare. Pentru că e vorba de CV-ul meu, chiar dacă el e operaționalizat prin decret.
Mi-a și spus acest lucru că mă susține în totalitate, că m-a numit pentru nouă ani și că așa ar vrea să rămână.
Sigur că nu e același lucru să îți faci treaba la Curtea Constituțională gândindu-te și la apărarea din instanță. Domnul președinte are dreptate să fie relaxat că știe că nu a greșit cu nimic. Câtă vreme eu nu am greșit nimic și CV-ul meu și toate realizările și aprecierile de-a lungul timpului, nu. Eu consider că toată activitatea mi-am desfășurat-o în domeniul juridic, am publicat în străinătate, la edituri de prestigiu, am fost invitat la procesele României din tribunalele internaționale de arbitraj – cazul Roșia Montană și altele – tocmai în baza experienței pe care o am ca jurist. Mi se reproșează că nu am format juriști cât trebuia, am format la nivel de doctorat, cel mai înalt nivel. În plus, ca membru la CNATDCU, acolo au trecut toți cei care vor să devină profesori de drept sau care vor să conducă doctorate, am validat oameni care să conducă doctorate, nu știu ce aș fi putut să fac mai mult în carieră.
Am fost membru ARACIS, am acreditat Facultatea de Drept din București, adică programele. Din nou, nu știu ce aș mai putea să demonstrez în acest domeniu.
Strict juridic și vorbind pe cazuri fără să vorbim de ce va face instanța și să ne dăm cu părerea, mie mi s-a părut bizar că este și colegul Busuioc contestat pentru că are o decizie CCR, deci nu știu ce ar putea să se mai declare contrar cu această decizie CCR. Fiecare își face apărarea proprie pentru că sunt situații diferite, fiecare cu argumentele proprii, întra-devăr la suspendarea primă, că are două, în primele suntem împreună, dar de la a doua s-au despărțit apele.
Cătălina Porumbel: CCR a amânat de 4 ori decizia privind pensiile speciale. CAB a amânat și ea termenele în privind pronunțării dacă vă suspendă sau nu de la CCR de două ori. Apoi CAB pune propunțare în cazul dvs. fix în ziua în care CCR decide cu privire la pensiile speciale. Cum vă explicați acest termen? Este coincidență sau nu?
Dacian Dragoș: Eu nu pot să speculez, am văzut speculațiile din presă. Eu chair cred că există o explicație logică pentru că fiecare complet are în vedere termene și încerc să nu mă gândesc la teorii ale conspirației până nu văd rezultatul. Nu poate să fie altfel decât de respingere pentru că e atât de neîntemeiat. Dar, sigur că suntem în România cum e vorba și asta ne ocupă tot timpul, se poate întâmpla orice, pe baza legii nu pot fi surprize, dar practic se poate întâmpla orice.
Cătălina Porumbel: Vă așteptați să fiți suspendat din funcție?
Dacian Dragoș: Sincer, nu.
Cătălina Porumbel: Dacă se întâmplă, cum ați interpreta o astfel de decizie.
Dacian Dragoș: O astfel de decizie ar trebui să însemne că edxistă o explicație care mă depășește pe mine și ține de alt joc care se joacă în alte sfere și nu ține de Curtea Constituțională și de prezența mea acolo. Din perspectiva mea, da (ar fi abuzivă și nedreaptă). Fără dovezi n-aș putea să spun. Nu cred că poate să existe atâta indecență cât să dea jos un judecător la CCR mai ales pe astfel de motive neîntemeiate, nu cred că cineva își permite să facă astfel de jocuri.
Dacian Dragoș: Strict vorbind de aceste procese, uitându-mă la modul cum au fost începute, momentul ales, stabilitatea lor, asta poate să vadă orice jurist de bună-credință, la faptul că nu se invocă un interes. M-am trezit între sărbători că mă plictiseam și vreau să fac asta, nu văd ceva consistent, poate fi o lovitură să se dea celui care m-a numit, eu nu am ce să caut în ea, sunt victimă colaterală. Nu văd de ce au ales această modalitate, pentru că și celelalte acțiuni – se vede că e luptă politică pe față.
Cătălina Porumbel: Spuneți că ținta este indirect Nicușor Dan?
Dacian Dragoș: Indirect, poate fi și acest lucru, pentru că altfel nu văd de ce – într-o lume normală și cu instanțe decente, așa cum sunt în România, nu au cum să nu respingă astfel de acțiuni. Să le introduci doar așa, șicanator... nu văd alte explicații, nu știu care e ținta din spate, dar, văzând ce se întâmplă în societate și această ruptură între cei care acceptă situații constituționale și legale și cei care nu le acceptă, mă gândesc că poate fi și altă țintă, că altfel nu-mi explic.
Dacian Dragoș: Am chiar mai mult de 18 ani, am peste 20 de ani doar la Babeș-Bolyai, plus experiența din altă parte. CV-ul meu a fost citit selectiv sau s-a trecut peste niște lucruri evidente, cum ar fi faptul că sunt la școala doctorală a UBB, am cursuri și doctoranzi în coordonare din 2013, deci nu văd cum poți ignora astfel de lucruri.
Este vorba despre o activitate juridică, așa cum cere Constituția, pentru că și CCR a interpretat acest lucru foarte clar. Toată cariera mea a fost legată de științele juridice, pentru că altfel nu aș fi ajuns să lucrez în străinătate sau să public la nivel internațional.
Cerința din Constituție este aceasta - să cunoști dreptul, nu alte lucruri care sunt interpretate răuvoitor. Așadar, am toate documentele și peste 25 de ani cumulați de vechime.
Dacian Dragoș: Au fost mai multe CV-uri la Președinție, din zona academică și a practicienilor dreptului, și s-a ajuns la o triere. A fost o decizie a domnului președinte, pe care nu îl cunoșteam. A avut o convorbire cu cei de pe lista scurtă, am trecut prin CV-ul și realizările fiecăruia și am discutat despre cum vedem profesia și restul, într-o discuție normală. Ulterior, m-a informat că este alegerea dânsului să mă numească pe mine.
Nu am depus CV-ul, a fost o alegere a președintelui.
M-a întrebat de ce la Babeș-Bolyai există o cultură organizațională mai orientată pe calitate și care sunt „secretele”. I-am spus că vin de la conducere.
Nu mi-a dat vreun sfat. Mi-a spus că speră să fac treabă bună, că are încredere și că, dacă am nevoie vreodată să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție. Dar, de atunci, nu a mai discutat cu mine, nu a intervenit, nu am mai discutat nimic.
Joi, de la ora 20:00, vine în studioul Antena 3 CNN judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș. Este pentru prima dată când un judecător al CCR în mandat apare public într-un platou de televiziune.
Judecătorul Dacian Dragoş este la un pas de suspendare din funcţie, ceea ce ar fi o măsură fără precedent în ultimele aproape patru decenii în ţara noastră.
Avocata Silvia Uscov a cerut în instanţă suspendarea executării decretului nr.774/08.07.2025, prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoş ca judecător la CCR, precum şi suspendarea hotărârii Senatului din data de 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.
În esenţă, ea a susţinut în sala de judecată că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.
În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt ceva mai clare, în sensul că el are o decizie de la Curtea Constituţională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituţională, iar deciziile CCR nu pot fi desfiinţate de instanţele de judecată.
Situaţia lui Dacian Cosmin Dragoş, numit la CCR de preşedintele Nicuşor Dan, este mai complicată. Silvia Uscov susţine că vechimea necesară pentru a fi numit la CCR trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic, însă Dacian Cosmin Dragoş a activat ca profesor universitar la Facultate de Drept doar aproximativ 3 ani şi 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, care, deşi predă materia de Drept, nu constituie învăţământ juridic superior în sensul constituţional şi legal al acestei noţiuni.
În timpul procesului, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv. El a explicat că decretul preşedintelui Nicuşor Dan privind numirea lui Cosmin Dragoş la CCR a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 iulie 2025, iar reclamanta avea termen 30 de zile pentru depunerea unei plângeri prealabile. Or, această plângere a fost depusă pe data de 30 decembrie 2025.
De asemenea, avocata avea termen 30 de zile să depună o cerere de suspendare a executării decretului, din momentul în care a aflat de numirea lui Dacian Cosmin Dragoş, iar pe data de 16 iulie 2025, Silvia Uscov a postat pe o reţea de socializare un mesaj cu referire la numirea acestuia la CCR.
Pe de altă parte, consilierul juridic a arătat că la dosar există dovezi care atestă faptul că Dacian Cosmin Dragoş a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, norma sa didactică fiind compusă din următoarele discipline: Drept administrativ, Uniune Europeană, Dreptul achiziţiilor publice şi Dreptul muncii.
De asemenea, el a lucrat în activităţi conexe ca expert ştiinţific, cercetător ştiinţific şi consilier, fiind unul dintre experţii angajaţi de statul român într-un litigiu internaţional.
De menţionat că Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.