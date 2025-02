Tanczos Barna, despre voucherele de vacanță: Dacă cineva dorește să beneficieze de un sprijin, este normal să-l aibă

Angajații bugetari care vor să beneficieze de vouchere de vacanță în 2025 trebuie să aducă dovada unei facturi care dovedește că au plătit servicii în valoare de cel puțin 1.600 de lei, pentru ca statul să le deconteze jumătate din această sumă. Sursa foto: Agerpres

Decizia de a nu anula complet voucherele de vacanță a fost una bună, pentru că ar fi fost o lovitură pentru industria HoReCa, și, în același timp, dacă cineva dorește să beneficieze de un sprijin este normal să aibă și o contribuție proprie, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.

Acesta a precizat că, zilele trecute, au început discuțiile privind modalitatea de aplicare a acestei măsuri.

"Am început zilele trecute. Am primit o solicitare de la ministerul de resort pentru a avea o întâlnire pe această temă. Eu cred că a fost o decizie bună de a nu anula complet voucherele de vacanță, pentru că ar fi fost o lovitură cruntă pentru industria hotelieră și pentru HoReCa în general. În același timp, cred că, dacă cineva dorește să beneficieze de un sprijin, este normal să aibă și o contribuție personală. 800 lei cu 800 lei. Este o sumă care vine, pe de o parte, în sprijinul domeniului HoReCa, în același timp, cine dorește să beneficieze de o subvenție, de un sprijin, vine și cu o contribuție personală. Lucrurile pot intra pe făgaș normal. Dacă ministerul de resort, ministerul de linie, Ministerul Economiei, are nevoie de sprijinul nostru, suntem deschiși oricând să-i oferim orice sprijin, de norme, de detaliere, dacă este nevoie de așa ceva" a spus Tanczos Barna, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că pentru cei 800 de lei de la buget se vor aplica impozitul pe venit și CASS.

"Regulile nu s-au schimbat. Regulile rămân așa cum au fost până acum", a punctat Tanczos Barna.

Întrebat dacă angajatului i se va opri contribuția din salariu, ministrul Finanțelor a precizat că nu, ci va trebui să plătească și să facă dovada "că a plătit o factură de cel puțin de 1.600 lei de persoană și atunci o să primească și voucherul de vacanță".

Conform Ordonanței de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025 ("Ordonanța trenuleț"), instituțiile publice acordă vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2025, personalului ale cărui salarii de bază nete din luna anterioară acordării acestora sunt de până la 8.000 lei. Voucherele de vacanță emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, respectiv 800 de lei, pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puțin 1.600 lei.