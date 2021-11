Când se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu. Accesul, pe baza certificatului verde

„În mod normal, în weekendul cae urmează ar fi fost începutul, n-a fost posibil anul acesta. Pentru un astfel de eveniment pregătirile durează câteva săptămâni, iar în perioada când trebuiau să înceapă, lucrurile nu arătau prea bine din punct de vedere al pandemiei și a fost clar că mai trebuie să așteptăm. Între timp, am amânat deschiderea pentru 26 noiembrie, fapt ce ne-a permis să vedem și o evoluție mai bună a cazurilor, să vedem ce restricții există și în funcție de acestea, ce putem organiza”, a declarat Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun, potrivit Mediafax.

Acesta spune că târgurile pot fi organizate cu respectarea a două condiții: acces pe bază de certificat verde și o limitare a publicului la 30% din capacitatea spațiului.

„Am închis perimetrul, am planificat două intrări și două ieșiri. În funcție de momentele în care noi știm că s-ar putea aglomera vom avea mai multe fluxuri de intrare. Am redus numărul de căsuțe cu aproximativ 30 la sută și am crescut spațiile disponibile. Unele elemente au fost eliminate, care ocupau mult spațiu, precum trenulețul pentru copii, era foarte frumos, dar lua mult spațiu, și o pistă de karting. Câțiva vizitatori vor avea ceva mai puțin de văzut, dar pentru restul va fi mai mult spațiu”, a spus Andrei Drăgan.

Conform acestuia, au fost menținute roata panoramică, patinoarul, bradul mare și proiecțiile de pe clădirile din Piața Mare.

„Nu vom avea în schimb concerte, sunt interzise în spații care nu sunt destinate concertelor. (...) Vom avea muzică ambientală”, a mai spus organizatorul. Târgul de Crăciun nu a fost organizat anul trecut la Sibiu.

