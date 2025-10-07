Toate structurile din subordinea PMB, în alertă din cauza codului roșu de ploi, locuitorii Capitalei sunt sfătuiți să evite deplasările

Toate structurile Primăriei Capitalei sunt în alertă după emiterea codului roșu de ploi torențiale pentru București. Autoritățile anunță că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze imediat pentru a gestiona efectele precipitațiilor extreme, inclusiv inundațiile și eventualele situații de urgență. Locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale și pot semnala problemele la numărul gratuit 0800 800 868, disponibil nonstop, informează Agerpres.

Primăria Municipiului București spune că toate structurile subordonate municipalității sunt pregătite să intervină rapid pentru a limita efectele ploilor torențiale. Autoritățile recomandă bucureștenilor să evite deplasările care nu sunt ugente.

„Sesizările primite de la locuitorii Capitalei sunt preluate permanent de dispeceratul Primăriei și transmise imediat echipelor de intervenție pentru a acționa rapid”, echipele sunt pregătite să intervină pentru curățarea străzilor, degajarea canalizărilor și gestionarea situațiilor de urgență provocate de precipitațiile abundente, se arată în comunicatul municipiului Bucureşti.

PMB recomandă respectarea indicațiilor autorităților și semnalarea promptă a oricăror probleme apărute. Primăria subliniază că siguranța locuitorilor este prioritară și că toate structurile municipale vor acționa coordonat pentru a preveni pagubele și a asigura intervenția rapidă în zonele afectate.