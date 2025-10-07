Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi în trei județe, meteorologii anunță că va ploua în 24 de ore cât pentru o lună

1 minut de citit Publicat la 08:32 07 Oct 2025 Modificat la 08:37 07 Oct 2025

Ciclonul Barbara lovește România. FOTO: Getty Images

În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii au emis cod roşu de ploi torenţiale în judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa. Fenomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar urma să plouă în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

De teama inundaţiilor devastatoare, autorităţile din Constanţa au luat deja măsuri de siguranţă: au fost puşi saci cu nisip în zonele de risc major, iar şcolile, grădinițele şi creşele vor fi închise miercuri.

Primarul îi avertizează pe cetăţeni să îşi facă provizii şi să rămână în case.

Toate oraşele de pe coastele Mării Negre vor fi puternic afectate de ciclon în următoarele două zile. În Bulgaria deja cinci oameni au fost ucişi de vremea extremă.

Alertate de codul roşu de ploi abundente, autorităţile din Constanţa au luat deja măsuri de siguranţă, înainte ca judeţul să fie lovit de ciclonul mediteranean. În zonele cu risc major de inundaţii au fost deja puşi saci cu nisip.

Din cauza pericolului fenomenelor meteo extreme anunţate, autorităţile au convocat Comandamentul de iarnă.

Cod portocaliu în București și Ilfov

Meteorologii au emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul București și județul Ilfov, valabilă de marți, ora 21:00, până miercuri la 23.00.

Se vor semnala: ploi importante cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

ISU București – Ilfov a transmis mai multe recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

Avertizarea cod roșu de ploi abundente intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Autoritățile se tem ca efectele inundațiilor să fie la fel de puternice ca în Bulgaria.

Este risc crescut şi de avalanşă în mai multe zone montane din ţară. Cel mai mare strat de zăpadă din România este înregistrat la Vârful Omu, care măsoară aproape jumătate de metru.