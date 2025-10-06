Şcolile, grădiniţele şi creşele din Constanţa vor fi închise miercuri, din cauza codului roșu. Angajații ISU, chemați din ziua liberă

Şcolile, grădiniţele şi creşele din Constanţa vor fi închise miercuri, din cauza codului roșu. FOTO: Getty Images

Şcolile, grădiniţele şi creşele din Constanţa vor fi închise miercuri. Decizia a fost luată din cauza codului roșu de ploi anunțate pentru zona litoralului. Meteorologii anunţă cantităţi de apă de până la 120 de litri pe metru pătrat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență au decis suspendarea cursurilor miercuri în toate unitățile de învățământ preuniversitar. Autoritățile precizează că, în funcție de cum vor evolua fenomenele meteo, măsura ar putea fi prelungită joi.

ISU Dobrogea va suplimenta efectivele cu o treime, iar angajații aflați în zi liberă vor fi chemați la serviciu pentru a asigura intervențiile necesare.

Reprezentanții Apelor Române au anunțat că au curățat canalele din zonele unde există risc de inundații, însă se așteaptă viituri și cantități mari de lemn aduse de ape. Din acest motiv, există temeri că infrastructura de protecție și echipele de intervenție ar putea fi puse sub presiune.

Autoritățile transmit că cele mai expuse la inundații sunt localitățile 23 August, Pecineaga, Valu lui Traian, precum și întreaga zonă de litoral.

Avertizarea cod roșu de ploi abundente intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Autoritățile se tem ca efectele inundațiilor să fie la fel de puternice ca în Bulgaria.