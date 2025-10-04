Imagini apocaliptice cu inundaţiile din Bulgaria. 3 oameni au murit şi zeci de maşini au ajuns în mare

Alături de pompieri, au fost trimişi militari în ajutorul oamenilor din oraşul Elenite. Sursa foto: Facebook / Arman Lalayan

Este stare de alertă în Bulgaria din cauza furturilor puternice dezlănţuite în staţiunile preferate de români. Cantităţile uriaşe de apă acumulate în urma ploilor au transformat străzile în râuri, au distrus numeroase drumuri şi au inundat sute de case. În ajutorul localnicilor din oraşul Elenite au fost trimişi şi militari alături de pompieri şi s-au făcut intervenţii cu mai multe elicoptere. Potrivit autorităţilor, trei oameni au murit şi zeci de maşini au ajuns în mare. În timp ce sudul Bulgariei este devastat de inundaţii, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor.

Militari din cadrul Marinei și ai Comandamentului de Sprijin Logistic (LSC) participă la operațiunile de intervenție în urma inundațiilor din regiunea Burgas, a anunțat sâmbătă centrul de presă al Ministerului Apărării, a relatat Bulgarian News Agency. Din nefericire, trei oameni au murit din cauza potopului, iar printre victime se află şi un poliţist.

Un total de 20 de militari din Batalionul de Transport al LSC Burgas, dotați cu echipamente specializate de curățare și transport, vor participa la acțiunile de degajare din stațiunea Elenite. Echipe din cadrul Flotilei de Nave de Luptă și Auxiliare, precum și de la Baza Navală Burgas, vor lucra, de asemenea, la fața locului.

"Inundații masive în stațiunile Elenite, Sveti Vlas și Inzaraki – comuna Nessebar. Străzile sunt impracticabile, sunt mașini tractate, mulți oameni în primejdie. Evacuarea se efectuează în Elenite, la fața locului lucrează echipaje de pompieri, militari și elicoptere" este mesajul scris de Arman Lalayan pe Facebook, unde a publicat mai multe imagini apocaliptice cu inundaţiile.

Conform sursei citate, specialiști ai Marinei fac parte din comandamentul de criză care coordonează eforturile de ajutorare în zona Sveti Vlas.

Ministerul a precizat că Forțele Armate Bulgare vor continua să ofere personal și resurse suplimentare, după necesități, și vor rămâne mobilizate pe teren pentru a ajuta la remedierea pagubelor din cele mai afectate zone, atât timp cât va fi nevoie, indiferent de circumstanțe.

Oraşul Elenite este situat pe malul Mării Negre, în sudul Bulgariei, departe de agitația stațiunilor mari din Bulgaria.

Între timp, vremea extremă face ravagii şi în România. Pompierii au intervenit la sute de apeluri după furtunile violente din Bucureşti, dar şi din alte regiuni. Iar în staţiunile montane este blackout: mașini blocate și turiști salvați din zăpadă de jumătate de metru.