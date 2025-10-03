Inundații catastrofale în regiunea Burgas, Bulgaria: Cel puțin trei morți, mașini luate de viitură, clădiri sub ape

Publicat la 22:38 03 Oct 2025

Cel puțin trei persoane au murit în urma unor inundații severe în stațiunea turistică Elenite din regiunea Burgas, Bulgaria, informează Novinite.

Una dintre victime este un polițist de frontieră care ajuta la operațiunile de căutare și salare, conform ministrului bulgar de Interne, Daniel Mitov. Celelalte două victime sunt șoferul unui excavator și un muncitor prins la parterul unui hotel de valul de apă.

50 de persoane au putut fi evacuate de la etajele înalte de la patru clădiri din Elenite.

Inundațiile au provocat avarii majore asupra drumurilor și clădirilor. Imagini publicate pe rețelele sociale arată mașini luate de apă și clădiri parțial acoperite de ape.

Autoritățile bulgare au declarat stare de urgență în zonele Burgas, Montana și Pernik. Bulgarii au fost avertizați prin sistemul BG-Alert să se deplaseze în zone înalte și să evacueze în siguranță regiunile aflate în pericol.

Inundațiile au fost provocate de ploile puternice din ultimele zile, cu precipitații care au depășit 250 de litri de apă pe metru pătrat.