Inundaţii masive în Bulgaria: Peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Staţiunea Elenite, luată complet de viituri

Oamenii de acolo sunt, în momentul de faţă, evacuaţi de către autorităţi. Colaj Foto: Capturi Facebook

Sunt inundaţii uriaşe în Bulgaria din cauza ploilor puternice din ultimele zile. S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar staţiunea Elenite a fost luată complet de viituri, scrie publicaţia Bulgaria Dnes.

Mai multe imagini postate pe reţelele sociale arată cum staţiunea Elenite, situată după Sveti Vlas, a fost complet înghiţită de ape. Filmările arată cum nivelul apei a ajuns atât de ridicat încât a inundat mai bine de jumătate dintre clădiri și străzi. Apa se revarsă peste mașinile parcate, care plutesc efectiv în apă, iar străzile sunt complet sub ape.

Oamenii de acolo sunt, în momentul de faţă, evacuaţi de către autorităţi. A fost emis şi un mesaj BG-Alert, transmîțând instrucțiuni de evacuare imediată și recomandări de urcare pe terenuri mai înalte. Peste 10 echipe de pompieri se află la fața locului, salvând oamenii din calea viiturilor și acordând sprijin victimelor. De asemenea, guvernatorul regional se deplasează în zonă pentru a coordona intervențiile și a oferi asistența necesară.

Autoritățile locale au declarat stare de urgență și îndeamnă cetățenii să fie foarte atenți și să respecte anunțurile oficiale. Echipele de intervenție sunt pregătite să răspundă la orice solicitare, însă situația rămâne gravă și instabilă.

Ploile au făcut ravagii şi în România. O camera de supraveghere a surprins momentul în care un copac cade peste doua mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5, iar alţi zeci de copaci au căzut prin tot Bucureştiul.