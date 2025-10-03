Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers

Publicat la 11:37 03 Oct 2025 Modificat la 11:59 03 Oct 2025

Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers, în București. Foto: Antena 3 CNN

Vântul care bate cu putere provoacă dezastre pe străzile Capitalei. O camera de supraveghere a surprins momentul în care un copac cade peste doua mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5.

Totul s-a petrecut pe strada Zețarilor din București. Din cauza vântului extrem de puternic, trunchiul copacului s-a rupt, iar acesta a picat pe carosabil, pe linia de tramvai.

În acel moment, o mașină care circula pe stradă a fost strivită sub greutatea pomului. De asemenea, o alta mașină care era parcată a fost distrusă.

Și cablurile de electricitate din zonă au fost rupte.

În acest moment, strada Zețarilor este complet blocată, nu mai circulă nici tramvaiele, nici mașinile. Intervențiile pentru eliberarea zonei sunt în desfășurare.

În ultimele ore, pompierii din București și Ilfov au intervenit la 86 de intervenții, majoritatea din cauza copacilor căzuți.

În Bucureşti şi Ilfov este în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic, până la ora 23:00.