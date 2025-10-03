Vremea extremă face ravagii în Capitală: Zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic și au căzut pe mașini

1 minut de citit Publicat la 07:42 03 Oct 2025 Modificat la 07:42 03 Oct 2025

Vântul puternic și poile torențiale au făcut ravagii în București și Ilfov. Foto: Antena 3 CNN/ISU

Vântul puternic și poile torențiale au făcut ravagii, noaptea trecută, în București. Peste 20 de mașini au fost distruse de copacii căzuți. Probleme similare au fost și în județul Ilfov.

Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic.

Dintre acestea, 28 au fost în Bucureşti: 20 pentru copaci căzuţi (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme), 3 pentru elemente de construcţie desprinse şi 5 pentru cabluri electrice afectate.

Celelalte opt intervenţii au fost în Ilfov: 7 pentru copaci căzuţi şi una pentru element de construcţie desprins.

Vineri dimineaţă, se intervine în localitatea Măgurele, judeţul Ilfov, strada Atomiştilor - elemente de construcţie desprinse, strada Novaci - copac care stă să cadă, Aleea Călineşti - copac căzut pe carosabil, strada Resiţa - copac căzut pe autoturism, localitatea Corbeanca, judeţul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

Capitala se află sub o atenționare cod portocaliu de vânt puternic până vineri, ora 23.00. Potrivit ANM, vântul va bate cu rafale de până la 90 km/h.

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Raul Pop a anunţat că autorităţile se aşteaptă ca precipitaţiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundaţie în mai multe zone şi că vor fi emise mesaje de avertizare acolo unde situaţia o va impune. „Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună”, a declarat acesta.