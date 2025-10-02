În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. Vor fi „inundaţii cu efecte locale”

Precipitaţiile prognozate în următoarele ore vor duce la atingerea cotelor de inundaţie în mai multe zone. Foto: GettyImages

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Raul Pop a anunţat că autorităţile se aşteaptă ca precipitaţiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundaţie în mai multe zone şi că vor fi emise mesaje de avertizare acolo unde situaţia o va impune. „Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună”, a declarat acesta.

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă de la Ministerul Mediului s-a întrunit, joi, într-o şedinţă extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, ca urmare a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de cod galben, portocaliu şi roşu transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

„Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. ANM şi INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situaţiile o vor impune. Recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităţii”, a declarat Pop.

Acesta a avertizat că „având în vedere prognoza meterorologică şi situaţia hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru judeţele din sud-vestul ţării, prin emiterea codurilor galbene, roşii şi portocalii. Ne aşteptăm ca precipitaţiile să conducă la atingerea cotelor de inundaţii în mai multe zone. Deşi solul este extrem de uscat şi poate prelua din cantităţile de precipitaţii, nu putem exclude probleme punctuale. Ţinând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitaţii, vor apărea, în următoarele ore, inundaţii cu efecte locale”.

În București, vor fi rafale puternice de vânt, care pot ajunge şi la 70-90 km/h (începând cu această seara şi pe parcursul nopţii), dar şi precipitaţii de 40-50 l/mp.

Administraţia Naţională de Meteorogie a emis mai multe avertizări meteorologice cod galben, cod portocaliu şi cod roşu de ploi însemnate cantitativ în mai multe zone din ţară.