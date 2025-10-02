Cod roșu de inundații în 5 județe. Oamenii sunt sfătuiți să îşi pregătească bagaje de strictă necesitate

Echipele Apelor Române sunt pregătite cu utilaje și saci de nisip pentru intervenții în zonele afectate de viituri. Sursa foto: Getty Images

Hidrologii au emis o avertizare Cod roşu de inundaţii pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt şi Teleorman, care va intra în vigoare vineri la prânz. Alte judeţe se vor afla sub avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii. Populaţia din zonele afectate este sfătuită să evite zonele cu risc, dar şi să îşi pregătească bagaje de strictă necesitate pentru eventuale evacuări.

Vineri, de la ora 06:00, până sâmbătă, la ora 24:00, va fi activ Codul portocaliu în judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Ialomiţa, iar de vineri, de la ora 20:00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, acelaşi Cod va viza râuri din judeţul Vrancea.

De asemenea, a fost emis Cod galben pentru două intervale distincte:

- de joi, de la ora 16:00, până duminică, la ora 12:00, vor fi afectate judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Constanţa şi Tulcea.

- vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 12:00, Codul galben este extins şi asupra judeţelor Vrancea, Buzău, Neamţ, Bacău, Harghita şi Galaţi.

„Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanţi torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precum şi probabilitatea depăşirii cotelor de apărare. Populaţia din judeţele afectate este rugată să manifeste prudenţă şi să respecte recomandările autorităţilor. Se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de inundaţii, a traversărilor prin vaduri sau poduri improvizate, precum şi luarea măsurilor preventive pentru protejarea bunurilor şi a locuinţelor situate în zone joase”, au transmis hidrologii.

Echipele Apelor Române sunt în alertă maximă din cauza ploilor abundente

Peste 500 de angajați din cadrul Administrației Naționale 'Apele Române' (ANAR) și 75 de utilaje din formațiile de intervenție ale Administrațiilor Bazinale de Apă Olt, Argeș-Vedea și Jiu sunt pregătiți să intervină alături de echipele Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, pe fondul alertelor hidrologice de Cod roșu, portocaliu și galben emise de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), informează Agerpres.

În baza avertizărilor meteorologice emise de ANM, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a reactualizat avertizarea hidrologică de Cod roșu pentru râurile din zona Munteniei, ca urmare a precipitațiilor prognozate de peste 100 l/mp, în următoarele 24 de ore, concentrate în zona râurilor din Muntenia. Acestea vor determina formarea de viituri rapide, cu importante efecte locale, în special pe râurile mici din bazinele hidrografice vizate. Estimăm că râurile mari nu vor pune probleme semnificative, fiind protejate de lucrările hidrotehnice existente din administrarea Apelor Române, iar debitele prognozate vor putea fi tranzitate în siguranță În teren, sunt mobilizați peste 500 de angajați ai Apelor Române și 75 de utilaje din formațiile de intervenție ale ABA (Apele Române) Olt, ABA Argeș-Vedea și ABA Jiu, pregătiți să intervină alături de echipele Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență. De asemenea, echipele Apelor Române au pregătit 20.000 de saci de nisip pentru consolidarea și, unde va fi necesar, supraînălțarea digurilor. Totodată, acumulările din administrare Apelor Române și Hidroelectrica au fost pregătite pentru preluarea surplusului de apă și atenuarea undelor de viitură care sunt prognozate să se formeze. La nivelul dispeceratelor Apelor Române, se asigură fluxul informațional permanent: avertizările emise de INHGA sunt transmise imediat către IGSU, care le retransmite autorităților locale', se precizează într-un comunicat de presă al ANAR.

Potrivit sursei citate, populația din zonele vizate de alertele hidrologice trebuie să urmărească atent anunțurile autorităților și, în caz de evacuare, să respecte fără întârziere dispozițiile primite. De asemenea, deținătorii de mici acumulări trebuie să respecte regulamentele de exploatare și să notifice de urgență Administrațiile Bazinale de Apă la orice semnal de neregulă.

În plus, specialiștii recomandă să nu se traverseze cursurile de apă aflate sub coduri hidrologice și să se renunțe la orice activități programate în proximitatea acestora. Totodată, riveranii sunt sfătuiți să-și curețe șanțurile și rigolele pentru a asigura astfel secțiunile de scurgere ale apelor pluviale.

Totodată, autoritățile locale trebuie să asigure transmiterea rapidă a avertizărilor către populație, să pregătească spații pentru relocarea temporară a populației, dacă va fi necesar, să sprijine echipele de intervenție în lucrările de apărare cu saci de nisip și acces rapid către zonele critice.

"Echipele Apelor Române sunt în stare de alertă și de vigilență maximă. Am declanșat mobilizarea generală și intervenim 24 de ore din 24 în teren. Asigur populația și autoritățile locale că echipele Apelor Române rămân în teren, în contact direct cu structurile de intervenție, pregătite să acționeze pentru protejarea comunităților" a declarat, în comunicatul citat, directorului general al ANAR, Florin Ghiță.