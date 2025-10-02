Șefa ANM: Vom avea un strat de 50 cm de zăpadă și o vreme a extremelor. Cât durează vremea rea și zonele cele mai afectate

Stratul de zăpadă va ajunge până la 50 cm la munte FOTO: Getty Images

Meteorologii au emis cod roșu de ploi abundente, primul din acest sezon. Un ciclon mediteranean a adus ninsori, ploi și vânt puternic în jumătate de țară. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat la Antena 3 CNN ce se întâmplă cu vremea în următoarele 48 de ore și care sunt zonele cele mai afectate.

„Vom avea o vreme a extremelor meteorologice în următoarele 24-48 de ore, pentru jumătatea de sud a țării. În primul rând, avem codul roșu care va intra în vigoare în această seară (joi - n.n), la ora 18:00, și va fi în vigoare până mâine seară, în județele Dolj și Olt. Acolo, cantitățile de precipitații vor fi importante, de 100-110 litri/ mp, de două ori față de valorile normale din octombrie.

A fost extinsă și aria județelor cu cod portocaliu și chiar prelungită ca timp, până mâine seară, la ora 23:00, atât din perspectiva cantităților de precipitații foarte importante, de peste 70, chiar 90 de litri/ mp.

În Capitală și județele din jur vor fi intensificări ale vântului și vorbim de viteză la rafală de 75-85 km/ oră.

De asemenea, la munte, la altitudini de peste 1.500 metri vom avea ninsori viscolite, strat consistent de zăpadă, de 30-50 de centimetri”, a spus Elena Mateescu.

Directoarea ANM a mai precizat că jumătatea sudică a țării va fi sub alerte meteo de vreme rea pentru următoarele 24-48 de ore, perioadă în care va fi înregistrată toată gama de fenomene meteorologice extreme.

Elena Mateescu a mai menționat că avem primul cod roșu pentru o lună octombrie pentru cantități abundente de precipitații emis de Administrația Națională de Meteorologie.