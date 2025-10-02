Bucureștiul va fi lovit de vijelii puternice și ploi, iar vremea va fi deosebit de rece, de joi. ANM a emis coduri portocaliu și galben

Bucureștiul va fi lovit de vijelii puternice și ploi, iar vremea va fi deosebit de rece FOTO: Getty Images

Joi dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările de vreme extremă din toată țara, inclusiv București. Astfel, pentru Capitală au fost emise mai multe coduri galbene și portocalii de ploi și vijelii. De asemenea, temperaturile scad, iar vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă a anului. În țară, pe parcursul zilei intră în vigoare șapte atenționări cod roșu, portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii, ninsori și viscol.

Prognoză Meteorologică pentru București, pentru intervalul 02.10.2025, ora 10:00 - 03.10.2025, ora 09:00

Vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50-55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70-75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10-11 grade

și cea minimă de 4-6 grade.

Prognoză Meteorologică pentru București, pentru intervalul 03.10.2025, ora 10:00 - 04.10.2025, ora 10:00

Vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25-40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70-90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10-12 grade, iar cea minimă de 8-9 grade.

În intervalul 02 octombrie, ora 10 - 04 octombrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului și ploi importante cantitativ.

În intervalul 02 octombrie, ora 10 - 03 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează ploile însemnate cantitativ.

În intervalul 02 octombrie, ora 10 - 02 octombrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 02 octombrie, ora 20 - 03 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului.

În acest context, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri menite să protejeze populația, măsuri care includ, între altele, verificarea șantierelor și panourilor publicitare.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).