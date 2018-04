Un angajat al Institutului de la Măgurele mina criptomonede la serviciu.

Acesta și-a adus un calculator de acasă și s-a folosit de rețeaua de internet și cea electrică a Institutului, făcând astfel economii de sute de euro la factura electrică, în timp ce câștiga sume frumușele de bani.

Descoperirea a fost făcută de Ștefan Tănase, de la compania de software Ixia și făcută publică pe Twitter.

Nice XMR mining rig at Romania's National Institute for Physics and Nuclear Engineering! I wonder if EU funds are covering both the electricity and the GPUs - hxxp://194.102.59.[81]:443/ (AS2614) pic.twitter.com/IND6WoJptu