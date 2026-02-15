Un fost viceprimar PNL a fost găsit mort în propria casă, cu un topor lângă el. Principalul suspect a fost reținut

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Este alertă în Dolj, după ce un fost viceprimar a fost găsit mort în propria locuință. Victima, în vârstă de 56 de ani, care era consilier local, dar și poștaș, nu mai răspundea apelurilor familiei, iar soția a fost cea care l-a descoperit fără viață. Potrivit vecinilor, bărbatul ar fi fost ucis cu mai multe lovituri, iar la locul faptei a fost găsit un topor. Principalul suspect ar fi un bărbat din sat, care îl ajuta pe acesta la fermă. Individul a fost ridicat imediat de polițiști.

După ce nu a mai răspuns la telefon, concubina a mers acasă și l-a găsit în hol, iar în zonă erau prezente urme de violență. Practic, casa era răvășită, ca și cum ar fi avut loc o luptă. Imediat, la fața locului au ajuns atât echipajele de ambulanță, cât și polițiștii criminaliști, care au ridicat mai multe probe, precum și înregistrările camerelor de supraveghere din întreaga zonă.

Principalul suspect este un bărbat de 39 de ani, care lucrase în curtea victimei în zilele dinaintea crimei. Se bănuiește că cei doi s-ar fi certat din cauza unei sume de bani, posibil pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Bărbatul de 39 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a fost căutat timp de mai multe ore și a fost dus la audieri.

De asemenea, se așteaptă rezultatele necropsiei, care va avea loc astăzi, iar atunci anchetatorii vor ști cu exactitate ce s-a întâmplat cu bărbatul de 56 de ani. Oamenii din zonă spun că sunt șocați de cele întâmplate, deoarece afirmă că bărbatul de 56 de ani, fost viceprimar, era o persoană extrem de calmă și nu căuta scandal.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.