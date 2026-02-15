O femeie care a lăsat 20% bacşiş pentru o cafea de 5 dolari a fost şocată de reacţia baristei: "Serviciile sunt atât de proaste"

Bacșișul, între obligație și alegere: povestea unei cafele de 5 dolari într-un local din SUA. Sursa colaj foto: Getty Images

O femeie din SUA a trăit o experienţă neplăcută la cafeneaua preferată, după ce a lăsat 20% bacşiş pentru comanda făcută: o ceaşcă plină cu celebra licoare neagră şi aromată, cu lapte. Barista care a servit-o a făcut un comentariu sarcastic, iar clienta a povestit că niciodată nu a fost atât de şocată ca în acele momente, a relatat Daily Express.

Bacșișul rămâne un subiect controversat, iar milioanele de susținători și critici sunt ferm împărțiți. În Marea Britanie, bacșișurile sunt binevenite, dar nu sunt așteptate. Legislația privind salariul minim este aplicată, iar unitățile trebuie să plătească personalului suma integrală. Din acest motiv clienții care ajung în cafenelele şi restaurantele de acolo nu sunt presați să suplimenteze veniturile angajaților, așa cum se întâmplă, de fap, în Statele Unite ale Americii.

Bacșișul este o piatră de temelie a culturii americane, însă pe numeroase platforme online oamenii își exprimă exasperarea față de presiunea tot mai mare de a lăsa bacșiș, chiar și în afaceri unde în mod tradițional nu ar fi fost așteptat.

Conform sursei citate, o americancă a cumpărat o cafea în valoare de 5 dolari și a pus o bancnotă de 1 dolar – adică 20% din nota de plată – în borcanul de bacșiș. Iar barista a avut o reacţie plină de sarcasm în momentul în care a observat că femeia mai avea bani în portofel.

"Oh, wow! Un dolar întreg... ce generos! Mulțumesc FOARTE mult" a fost replica baristei, potrivit spuselor clientei.

Pe Reddit, într-o postare intitulată "20% bacșiș nu a fost suficient", femeia a scris: "Nu am mai fost niciodată atât de șocată. Sarcasmul a fost atât de evident, încât eram convinsă că o să scuipe în băutura mea sau ceva de genul ăsta. Dar, serios, de ce ar trebui să fie îndreptățită la mai mult de un dolar pentru cafeaua mea de 5 dolari? De ce ar trebui să primească măcar un cent în plus? Își face treaba, care este să prepare o băutură. Clar nu e vorba de un serviciu bun".

Ulterior, americanca a mai făcut următoarele precizări: "Dacă tot lăsăm bacșiș în cafenele, ar trebui să fie o regulă ca acesta să fie oferit după ce primim băutura, nu înainte. Serviciile sunt atât de proaste în prezent".

Secțiunea de comentarii s-a umplut foarte repede de reacţii. O persoană a spus: "Ar fi trebuit să îți iei dolarul înapoi", iar altcineva a fost de acord şi a scris următorul mesaj: "Ar fi trebuit să anulezi comanda și să ceri rambursarea".

Un al treilea utilizator a comentat: "Eu aș fi cerut să vorbesc cu managerul și aș fi spus: «Uite ce fac acum, îmi iau bacșișul înapoi din cauza angajatului tău nepoliticos»".

Autoarea postării a răspuns: "Am vrut, dar n-am avut curaj".

La care un alt internaut a spus: "Și uite așa. De asta scapă ospătarii cu astfel de mizerii. Dacă ar fi confruntați și făcuți de rușine public, ar fi mai înclinați să-și țină sarcasmul pentru ei și poate ar învăța și puțină recunoștință".

O persoană care a susținut că este fostă baristă și-a exprimat dezamăgirea față de atitudinea angajatei: "Nici nu mai recunosc cultura asta".

Un utilizator Reddit a mărturisit: "Din păcate, am devenit acea persoană care îi confruntă. M-am săturat de lăcomie. Obișnuiam să las bacșișuri foarte generoase. Nu mai fac asta".

Alt internaut a încheiat: "Am putea pur și simplu să nu mai lăsăm bacșiș. Costul servirii clientului este deja inclus în prețul mâncării și băuturilor. Destul".