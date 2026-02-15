Un afacerist a oferit 88 de apartamente, de peste 60 milioane de euro, tinerilor care vor să se căsătorească în Emiratele Arabe

Locuințele sunt gândite ca un sprijin concret pentru tinerii care își doresc să își întemeieze o familie, dar se confruntă cu dificultăți financiare. Foto: Profimedia Images

Un cunoscut om de afaceri din Emiratele Arabe Unite a lansat o inițiativă de amploare menită să sprijine tinerii care intenționează să se căsătorească. Khalaf Ahmad Al Habtoor a pus la dispoziție 88 de apartamente rezidențiale în Al Habtoor Tower, destinate să devină prima locuință a noilor familii aflate la început de drum, scrie Khaleej Times.

Locuințele includ apartamente cu una, două și trei camere și sunt gândite ca un sprijin concret pentru tinerii care își doresc să își întemeieze o familie, dar se confruntă cu dificultăți financiare legate de costul locuirii.

În cadrul inițiativei, Khalaf Al Habtoor s-a angajat să acopere aproximativ 70% din valoarea fiecărei unități locative, beneficiarii urmând să achite doar 30% din preț. Plata poate fi realizată printr-un plan flexibil, pe o perioadă de până la cinci ani, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite. Valoarea totală a programului depășește 270 de milioane de dirhami, echivalentul a aproape 62 milioane de euro.

Demersul vine în contextul în care Ministerul Familiei din Emiratele Arabe Unite a lansat, în ediția din acest an a World Government Summit, programul „Family First”, care urmărește transformarea spațiilor publice și urbane în medii mai prietenoase pentru familii. În prezent, în Emirate sunt implementate peste 60 de politici dedicate familiei, care implică mai mult de 20 de instituții guvernamentale federale și locale și vizează domenii precum locuirea, sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și sprijinul social.

Ministrul Familiei, Sana bint Mohammed Suhail, a declarat că familia a fost întotdeauna o prioritate în Emiratele Arabe Unite, însă în prezent este abordată ca o „provocare națională, multidimensională”.

Angajament social, nu proiect imobiliar

Khalaf Al Habtoor a subliniat că inițiativa nu reprezintă un proiect imobiliar comercial, ci un angajament umanitar și social concret, menit să elimine unul dintre cele mai mari obstacole cu care se confruntă tinerii atunci când iau în calcul căsătoria. El a accentuat că sprijinul pentru tineri trebuie să se traducă în acțiuni reale, cu impact direct asupra vieților lor.

Programul se înscrie într-o serie mai amplă de inițiative comunitare lansate de-a lungul anilor de Al Habtoor, dedicate sprijinirii cetățenilor emiratezi și încurajării formării unor familii stabile. Printre acestea se numără ajutor financiar acordat angajaților la căsătorie, sprijin suplimentar la nașterea copiilor, promovarea constantă a familiei și căsătoriei, implicarea în dezbateri naționale privind provocările cu care se confruntă tinerii, precum și organizarea de nunți colective pentru tineri.

Al Habtoor a precizat că adevărata investiție este cea în oameni și că sprijinirea tinerilor în demersul de a se căsători și de a construi familii stabile are un impact pozitiv pe termen lung asupra societății, economiei și securității sociale.

Totodată, omul de afaceri a făcut apel la toți actorii relevanți să se implice în inițiative practice care să consolideze stabilitatea familiei și să sprijine viitorul națiunii.