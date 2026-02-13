Comoara de la Valea Leucii. Zăcăminte rare descoperite în vechile mine din Bihor. „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea”

Minerale critice precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc ar putea fi exploatate din vechile mine din Bihor.

Minerale critice precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc au fost identificate în perimetrul minier Bihor Sud. Cristina Turea, reprezentant al companiei LEM Resources, a declarat vineri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că exploatarea acestora ar putea deveni posibilă până la finalul deceniului. În prezent, zăcămintele se află în faza de explorare și recalculare a rezervelor.

Zona cuprinde mai multe sectoare miniere - Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu - și există indicii că acestea ar putea forma un sistem mineralizat de până la 6 kilometri pe direcția nord-sud și est-vest.

Cristina Turea, reprezentantul companiei româno-canadiene LEM Resources, susține că aceste minereuri au fost descoperite încă din anii ’50, când în zonă s-au desfășurat ample lucrări de explorare.

„Aș vrea să fac o precizare, pentru că s-a creat cumva o confuzie. Nu am descoperit noi aceste minereuri.

Aceste minereuri au fost descoperite încă din anii ’50, când în zonă s-a desfășurat o explorare intensivă, cu toate metodele la îndemână în acea perioadă, începând de la cartare, cartare de detaliu în subteran, analize geofizice, analize fizico-chimice, nenumărate foraje, nenumărate teste de procesare, iar noi, prin intermediul unui geolog pe care îl stimăm și care coordonează proiectul nostru acolo, care a lucrat în perioada respectivă acolo, este cel care este promotorul acestui proiect”, a declarat Cristina Turea.

Turea: „Noi le cercetăm și încercăm să le aducem în etapa și în faza de confirmare sau recalculare a unor rezerve care pot deveni exploatabile”

Potrivit acesteia, în prezent, compania cercetează perimetrul pentru a confirma și recalcula rezervele, astfel încât acestea să poată fi omologate și, ulterior, exploatate.

„Valea Leucii se numește întreg perimetrul. Acestea sunt sectoarele miniere din cadrul perimetrului nostru.

Așa cum am spus, nu le-am descoperit noi. Noi le cercetăm și încercăm să le aducem în etapa și în faza de confirmare sau recalculare a unor rezerve care pot deveni exploatabile. Mai este drum lung până acolo.

Acestea sunt elementele care au fost identificate în perimetru și pe care acum le cercetăm. Am început explorarea în 2018 printr-un proiect de prospecțiune.

Am trecut într-o etapă ulterioară, în anul 2022, într-o licență de explorare care va dura până în anul 2027, dar pe care o vom prelungi, cel mai probabil”, a mai adăugat aceasta.

„Resursele sunt ale statului român”

Cristina Turea a mai explicat că procesul de exploatare este unul destul de dificil.

„Resursele sunt ale statului român. Aceasta este și strategia noastră. Să oferim ceva ce România poate pune pe masa acestor negocieri.

Cunoaștem cu toții că după închiderea minelor, în perioada 1998-2005, s-a distrus întreaga industrie extractivă. Odată cu ea, din păcate, s-a profesionalizat cumva întreg domeniu.

Nu mai avem atât de mulți geologi, mineri, cei care sunt în vârstă ca și acest profesor pe care îl stimăm și care are peste 70 de ani și este mai determinat decât noi toți, cei mai tineri, ca el să pună în valoare aceste potențiale resurse. Drumul parcurs este lung. El începe cu o explorare în care trebuie să identifici zonele importante, zonele din care se pot calcula niște resurse.

Ulterior, un calcul de rezervă care se omologhează de către ANRM și abia în urma introducerii acestor rezerve în bilanțul național de rezerve se poate trece la o exploatare”, a mai explicat aceasta.

Întrebată dacă este posibilă exploatarea până la finalul acestui deceniu, aceasta a răspuns că:

„Eu aș spune că da. Am trecut dintr-un sector în sectorul Avram Iancu.

Sperăm că acolo, deși a durat extrem de mult să reușim să accesăm informațiile istorice cu privire la ceea ce au identificat în perioada anilor 50-80 în acele zone și doar să le reconfirmăm, să le calculăm și să le omologăm ca rezerve exploatabile cât mai repede”, a mai adăugat ea.

„În România am rămas cu o moștenire destul de complicată din regimul comunist”

De asemenea, întrebată ce cantitate s-a descoperit, aceasta a răspuns că:

„Nu se poate vorbi la acest moment de cantitate și, mai mult decât atât, chiar dacă am ști, aceste cantități sunt informații clasificate începând de la secret de serviciu până la secret de stat la nivel de strict secret.

Din păcate, în România am rămas cu o moștenire destul de complicată din regimul comunist. Am rămas cu foarte multe documente și informații clasificate sau supraclasificate, cum le numim noi, deși unele elemente, cât și perioada de la întocmirea acestor documentații este foarte mare și sunt perimate, ele nu au fost declasificate.

Da, uraniul este clasificat evident la cel mai înalt nivel, dar legat de marea majoritate a mineralelor, informațiile despre ele sunt clasificate măcar la nivel secret de serviciu.

Aceasta este o altă problemă, pentru că noi spunem că atragem investitori și că ne dorim să atragem investitori. Însă, din păcate, până la o revizie amplă a tipurilor de informații care ar trebui să rămână clasificate, noi real nu prea avem ce să le punem pe masă. Am avut noroc cu partenerii noștri canadieni și cu domnul profesor, pentru că l-au crezut că acolo e ceva”, a mai declarat Cristina Turea.

„Lumea din zonă își dorește să înceapă din nou exploatarea”

Aceasta a mai fost întrebată dacă vom prelucra toate aceste minerale rare.

„Asta ne dorim și noi. Piedicile sunt multe, le-am depășit, dar asta s-a tradus în timp mai lung. Am investit în acest proiect, evident, mai multe fonduri, care sunt necesare și în continuare.

Noi sperăm că pe toată această perioadă în care nu numai noi ne dorim să fie și alții care să exploreze potențialul de resurse din România, în toată această perioadă, noi sau alți investitori, să se ocupe de retehnologizare, de reindustrializare, în așa fel încât în toți acești ani în care noi cercetăm să pregătim și industria de prelucrare a acestor elemente”

Reprezentanții companiei mai susțin că aceste cercetări sunt dificile, fiind un întreg proces birocratic.

„Este complicat. Noi lucrăm practic sub incidența a trei legi și trei autorități.

Este un perimetru nuclear, care în primul și în primul rând, intră sub incidența reglementărilor CNCAN.

Am obținut de-a lungul timpului, pe diverse zone, autorizații de deținere și de funcționare de la CNCAN, prin contractorul nostru principal, care este Radioactiv Mineral Măgurele și care beneficiază atât de experiență în domeniu vastă de informații, cât și de o echipă de mineri care sunt absolut incredibili. Lumea din zonă își dorește să înceapă din nou exploatarea.

Este vorba de o viitoare exploatare în subteran, care are un impact redus asupra mediului. Este o zonă minieră și a fost dintotdeauna și oamenii își doresc să se întâmple asta din nou”, a încheiat reprezentant al companiei LEM Resources.

Compania a publicat un raport de progres privind explorările din România, unde activitatea din 2025 a identificat semne consistente de mineralizare subterană pe licența Bihor Sud.

Totodată, compania canadiană a primit licența de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic și molibden Bihor Sud în mai anul 2022.

De ce sunt atât de importante mineralele critice acum?

Fără ele, nu există:

tranziție energetică;

tehnologie avansată;

apărare modernă;

inteligență artificială;

industrie aerospațială.