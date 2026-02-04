Minerale critice descoperite în România: Uraniu, cobalt și nichel în Valea Leucii, cu potențial strategic de independență energetică

Minerale critice au fost identificate în perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud. FOTO: Hepta

Minerale critice, precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb sau zinc, au fost identificate în perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud de către compania canadiană Leading Edge Materials, proprietara uneia dintre cele mai mari mine de grafit din lume.

Compania a publicat un raport de progres privind explorările din România, unde activitatea din 2025 a identificat semne consistente de mineralizare subterană pe licența Bihor Sud.

Datele geologice și mostrele prelevate arată mineralizare extinsă cu sulfuri polimetalice (cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc) și prezențe de oxid de uraniu asociate cu roci silicifiate, precum și zone îmbogățite natural.

Analizele preliminare arată porțiuni largi de mineralizare de graduri variabile, cu potențial economic, iar resursele par a fi „deschise” în multe direcții, însemnând că s-ar putea extinde mai departe cu explorări ulterioare. Compania consideră aceste rezultate încurajatoare pentru potențialul de resurse și pregătește pași suplimentari, cum ar fi rapoarte tehnice calificate și planuri de forare mai detaliate.

“Dovezile se acumulează în favoarea unei mineralizații de mare amploare între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări suplimentare și pentru potențialul de resurse.

Nivelurile și tonajele istorice din zonă demonstrează o perspectivă comparabilă, pe care sperăm să o valorificăm, beneficiind de finalizarea Raportului Persoanei Competente, de atragerea unor noi investiții direct în proiect și de un program de explorare revigorat și bine direcționat”, spune CEO-ul Kurt Budge.

Sistem mineralizat de până la 6 km

La prospectele Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu, mineralizarea este substanțială și există indicii că zonele ar putea fi conectate, creând un sistem mineralizat de până la 6 km pe direcția nord-sud și similar est-vest.

“Strategia noastră se concentrează pe identificarea unor filoane mineralizate mai groase și mai continue și pe vizarea structurilor de alimentare prioritare care ar putea găzdui resurse semnificative. Potențialul geologic al regiunii este susținut de mai multe zăcăminte similare, inclusiv Cavnic, Șuior și Roșia Montană.

Odată cu recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea unor noi surse interne de uraniu a devenit strategic importantă pentru obiectivele de independență energetică ale României. Istoria arată contribuția trecută a mineritului de la Avram Iancu, iar potențialul ca această zonă să producă din nou și să servească acestei priorități naționale rămâne”, mai precizează Kurt Budge în raport.

Compania canadiană a primit licența de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic și molibden Bihor Sud în mai anul 2022.