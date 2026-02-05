România își joacă viitorul pe harta metalelor rare. Unde se află zăcământul uriaș descoperit de canadieni la noi în țară

O companie canadiană se pregătește să deschidă exploatări de aur, uraniu și nichel în vestul României. Foto: Profimedia Images

O companie canadiană se pregătește să deschidă exploatări de aur, uraniu și nichel în vestul țării, iar miza nu mai este doar ce s-a descoperit, ci ce vom construi în jurul acestor zăcăminte. Noile proiecte pot aduce locuri de muncă, investiții și un rol strategic pentru România în lanțul european al materiilor prime critice.

Ioana Mihai, corespondent Antena 3 CNN: Metale rare, cum ar fi aur, uraniu, nichel, cobalt sau plumb, au fost descoperite chiar aici, în apropiere de Valea Leucii. O descoperire impresionantă, făcută de o companie canadiană, cea care a explorat zona. Acum specialiștii vor stabili ce se va întâmpla cu ele: dacă sunt periculoase sau nu.

Localnicii spun că în zonă sunt zăcăminte importante de uraniu.

Oamenii ar fi de acord cu exploatarea metalelor rare, cu condiţia să primească asigurări că nu există riscuri pentru sănătatea lor, iar România să aibă ceva de câştigat.

Pe de altă parte, locuitorii din Valea Leucii speră că odată cu demararea exploatărilor în zonă, se vor crea noi locuri de muncă.

Specialiştii estimează că zăcământul se extinde pe aproximativ 6 kilometri. Surse din interiorul Gărzii de Mediu Bihor susţin că exploatările vor fi în judetul Arad, în zona comunei Vârfurile, dar şi in zona Avram Iancu din judetul Alba. Odată cu modernizarea uzinei de procesare Feldioara, noile surse interne de uraniu ar putea asigura independenţa energetică a ţării.