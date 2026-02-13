Primăvara 2026 va fi atipică, avertizează meteorologii: Colapsul La Niña aduce frig și ninsori chiar și în aprilie

3 minute de citit Publicat la 23:30 13 Feb 2026 Modificat la 23:30 13 Feb 2026

Primăvara 2026 va fi atipică, avertizează meteorologii. Foto: Severe-weather.eu

Cele mai recente prognoze meteorologice pe termen lung arată că primăvara anului 2026 ar putea fi puternic influențată de colapsul fenomenului La Niña, un proces care afectează circulația atmosferică la nivel global. Modelele climatice indică o tendință de presiune scăzută deasupra Europei și zone de presiune ridicată în nordul continentului - un tipar asociat frecvent cu primăverile influențate de La Niña.

Primăvara meteorologică include lunile martie, aprilie și mai și reprezintă perioada de tranziție dintre iarnă și vară, caracterizată de schimbări rapide de temperatură și de o mare variabilitate a vremii, scrie Severe-weather.eu.

Cum a evoluat iarna 2025-2026

Analiza ultimelor 60 de zile arată că nordul, nord-estul și estul Europei au înregistrat temperaturi sub media normală, în timp ce vestul și sudul continentului au avut valori mai ridicate decât în mod obișnuit. Prognozele făcute la începutul lunii noiembrie au anticipat corect acest tipar, cu un „coridor” de aer rece extins dinspre nord-est către centrul Europei.

În privința precipitațiilor, iarna a fost mai uscată în centrul și nordul Europei, dar mult mai ploioasă în sud-vest și sud, ceea ce a creat un contrast puternic între regiunile continentului.

Meteorologii atrag atenția și asupra unui fenomen important aflat în desfășurare: un episod de încălzire stratosferică bruscă, care urmează să influențeze vremea la final de februarie și în luna martie, modelând debutul primăverii.

Martie: Impactul încălzirii stratosferice

Încălzirea stratosferică presupune o creștere rapidă a temperaturii la altitudini de aproximativ 30 km, ceea ce destabilizează vortexul polar. Acest proces se propagă treptat spre nivelurile inferioare ale atmosferei și modifică tiparele meteo la sol.

Prognozele indică formarea unor zone de presiune ridicată în apropierea Groenlandei și a unor regiuni de presiune scăzută deasupra Europei de vest și centrale. Acest lucru favorizează pătrunderea maselor de aer mai rece dinspre nord și nord-est.

Pentru luna martie sunt așteptate temperaturi ușor sub normal în vestul, centrul și nordul Europei; precipitații mai abundente în vest, centru și sud, ca urmare a circulației ciclonice care aduce umezeală din Atlantic și Mediterană.

Colapsul La Niña și tranziția spre El Niño

La Niña este faza rece a sistemului climatic ENSO (El Niño - Southern Oscillation), caracterizată prin temperaturi mai scăzute ale apelor Oceanului Pacific ecuatorial. Datele recente arată că actualul episod La Niña se află în proces rapid de slăbire.

Modelele climatice internaționale indică faptul că, până în vara anului 2026, se va produce o tranziție accelerată către un nou episod El Niño. Această schimbare majoră în Pacific va influența circulația atmosferică la scară globală, inclusiv în Europa.

Analiza anilor anteriori în care a avut loc o tranziție similară de la La Niña la El Niño arată un tipar comun:

presiune scăzută predominantă peste Europa;

presiune ridicată în nordul continentului;

temperaturi de primăvară mai scăzute decât media în special în regiunile centrale și nordice.

Ce arată prognozele pentru primăvara 2026

Modelele sezoniere europene și britanice indică un scenariu asemănător cu cel observat în anii anteriori de tranziție ENSO:

Presiune atmosferică: zone de presiune joasă în vestul și centrul Europei, cu presiune mai ridicată spre sud-est și nord.

Temperaturi: valori normale sau sub media climatologică în vestul, centrul și nordul Europei; mai cald în sud-est.

Precipitații: cantități peste normal în cea mai mare parte a continentului, semn al unei primăveri instabile.

Această combinație favorizează pătrunderi repetate de aer mai rece dinspre nord-est, alternând cu mase de aer umed din Atlantic.

Ninsori surpriză în aprilie

Deși primăvara marchează trecerea către sezonul cald, există încă potențial de ninsoare în prima parte a sezonului. Prognozele arată:

martie cu ninsori sub media normală;

aprilie cu posibilitate de ninsori normale sau peste medie în nordul și centrul Europei, ca urmare a unor sisteme de presiune joasă mai profunde și a circulației dinspre nord-est.

Meteorologii avertizează că primăvara 2026 ar putea fi una capricioasă, cu alternanțe frecvente între perioade reci și episoade mai blânde, însoțite de precipitații consistente.