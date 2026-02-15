Înfuriat de declarațiile lui Zelenski, Viktor Orban îi dă replica: „Tocmai de asta nu puteți fi membru al UE”

Viktor Orban, premierul Ungariei. Sursa foto: Hepta

Premierul ungar Viktor Orban i-a răspuns într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

În mesajul său, Orban a ironizat discursul liderului de la Kiev, catalogându-l drept un nou apel electoral pentru sprijinirea aderării Ucrainei la UE. El a spus că aceste declarații îi vor ajuta pe cetățenii Ungariei să înțeleagă mai bine situația, dar a subliniat că miza reală nu este un conflict personal între el și Zelenski.

„Există însă un lucru pe care îl înţelegi greşit: această dezbatere nu este despre mine şi nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei și al Europei”, a transmis premierul ungar, adăugând că tocmai din acest motiv Ucraina nu poate deveni stat membru al Uniunii Europene.

Dear Volodimir @ZelenskyyUa,



Thank you for yet another campaign speech in support of Ukraine’s accession to the European Union. It will greatly help Hungarians see the situation more clearly.



There is, however, something you misunderstand: this debate is not about me and it is… https://t.co/2xixBgMcnu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2026

Replica lui Orban vine după un atac direct lansat de Zelenski la adresa sa în cadrul conferinței de la Munchen. Președintele ucrainean, aflat de mai mult timp în conflict verbal cu liderul de la Budapesta, a declarat: „Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

„Unitatea noastră este cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei”, a subliniat Zelenski.