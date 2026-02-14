Zelenski: Ucraina apără România, Polonia și Balticele. Până și Viktor se poate gândi la cum să-și crească burta, nu armata

1 minut de citit Publicat la 15:00 14 Feb 2026 Modificat la 15:00 14 Feb 2026

Volodimir Zelenski a lansat și un atac la adresa premierului ungar Viktor Orban. Foto: Getty Images

În discursul susținut sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plătește un preț uriaș pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina: „În mediu 156 de soldați”. Președintele ucrainean a lansat și un atac la adresa premierului ungar Viktor Orban.

Zelenski a spus că, atât în luna decembrie, cât și în luna ianuarie, forțele ucrainene au ucis sau rănit grav între 30.000 și 35.000 de militari ruși.

Potrivit acestuia, în prezent Rusia pierde în medie 156 de soldați pentru fiecare kilometru de teritoriu ucrainean pe care îl cucerește.

„Lui Putin nu îi pasă deocamdată de acest lucru, dar există un nivel la care va începe să îi pese”, a afirmat liderul de la Kiev.

Zelenski a adăugat că obiectivul Ucrainei este să ajungă la 50.000 de militari ruși scoși din luptă pe lună, pentru a crește costul continuării războiului pentru Moscova.

El a subliniat că rezistența Ucrainei este esențială nu doar pentru propria sa securitate, ci și pentru protejarea altor state europene.

„Ucrainenii sunt cei care opresc agresiunea rusă și apără Polonia liberă și independentă, statele baltice, Moldova și România”, a spus Zelenski.

Într-un atac dur la adresa premierului Ungariei, cu care se află într-un conflict public de mai multe săptămâni, Zelenski a declarat:

„Chiar și un Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta, nu cum să-și mărească armata pentru a opri tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.