Topul impozitelor pe venit în Europa: Cine plătește cel mai mult în 2026. România are cea mai scăzută cotă

Cota maximă de impozitare aplicată celor mai bine plătiți diferă mult de la o țară la alta. Foto: Hepta

În cele mai multe țări din Europa, oamenii cu venituri mai mari plătesc și taxe mai mari. Totuși, cota maximă de impozitare aplicată celor mai bine plătiți diferă mult de la o țară la alta, iar diferențele sunt vizibile mai ales între Europa de Nord și de Vest și Europa de Est, scrie Euronews.

Corectitudinea sistemului fiscal este importantă pentru orice societate și arată cât de echitabil sunt împărțite taxele în funcție de venituri și avere. În majoritatea statelor europene, impozitarea este progresivă: pe măsură ce câștigi mai mult, plătești și mai mult către stat.

Potrivit Tax Foundation, în 2026, cota maximă de impozitare a veniturilor personale variază de la 10% în Bulgaria și România până la 60,5% în Danemarca.

Pe lângă Danemarca, alte șase țări aplică impozite de peste 50% pentru cele mai mari venituri: Franța, Austria, Spania, Belgia, Portugalia și Suedia. Rate apropiate de acest nivel se regăsesc și în Slovenia și Olanda.

Media europeană

Media cotei maxime de impozitare în 35 de țări europene este de 38,5%. În rândul statelor europene membre OECD, media urcă la 43,4%. În 18 țări, această cotă depășește 40%.

În nouă state, impozitul maxim se situează între 40% și 48%: Irlanda, Germania, Italia, Islanda, Luxemburg, Finlanda, Marea Britanie, Grecia și Turcia.

În cazul celor mai mari cinci economii ale Europei, diferențele sunt notabile: de la 45% în Marea Britanie până la 55,4% în Franța, un ecart de aproximativ 10 puncte procentuale.

La polul opus, pe lângă Bulgaria și România, cote sub 25% se întâlnesc în Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Georgia, Cehia și Estonia.

Topul impozitelor pe venit în Europa. Foto: Tax Foundation

Diferență clară între Nord-Vest și Est

Distribuția cotelor maxime de impozitare urmează un tipar regional evident. Țările nordice și cele din Europa de Vest au, în general, cele mai ridicate niveluri, cuprinse între 45% și 60%. Există și excepții, cum este Norvegia, unde nivelul se situează puțin sub 40%.

Majoritatea economiilor est-europene din afara UE păstrează cote mai scăzute. Turcia face notă discordantă, cu aproximativ 41%, apropiindu-se de zona de mijloc a regimurilor fiscale din UE. Europa Centrală și de Est, inclusiv Balcanii, aplică de regulă impozite mai mici, iar în unele țări sistemele de taxă unică mențin nivelul maxim relativ redus.

Taxele se schimbă odată cu politicile guvernamentale

Aceste cote nu sunt fixe. Guvernele le modifică în funcție de deciziile de politică fiscală, iar mai multe state și-au actualizat impozitele pe venit în ultimul an.

„Guvernele pot obține venituri mai eficient folosind cotele marginale aplicate veniturilor mai mici decât prin majorarea excesivă a cotelor maxime”, explică Alex Mengden, analist de politici globale la Tax Foundation. „O rată mai mare aplicată unui anumit prag de venit afectează motivația de a câștiga mai mult doar pentru persoanele din acel interval, dar aduce venituri suplimentare de la toți cei aflați peste acel nivel”, a adăugat el.

Danemarca a introdus un nou prag de impozitare pentru veniturile de peste 2,8 milioane de coroane (aproximativ 375.000 de euro), ceea ce a ridicat cota maximă de la 55,6% la 60,5%.

Estonia a crescut taxa unică pe venit de la 22% la 24%, iar Slovacia a introdus două noi praguri de impozitare, urcând nivelul maxim de la 25% la 35%.

În schimb, Finlanda a redus cota maximă de la 51,5% la 45%.

Potrivit unui studiu Eurobarometer, în 2025 doar una din cinci persoane din Uniunea Europeană considera că taxele sunt plătite „în mare măsură” proporțional cu veniturile și averea. Aproximativ jumătate dintre respondenți (51%) credeau că acest lucru este valabil „într-o oarecare măsură”.