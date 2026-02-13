Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic

Magazinul Polymarket ar urma să funcționeze doar temporar, sub forma unui pop-up store. Foto: Getty Images

Promisiunea deschiderii unor magazine alimentare administrate de primărie a fost unul dintre punctele centrale ale campaniei lui Zohran Mamdani pentru Primăria New Yorkului. Așa că, atunci când o companie privată a anunțat că va inaugura „primul supermarket gratuit din oraș”, reacția politicianului nu a întârziat să apară, potrivit The Guardian.

Polymarket, o platformă de predicții bazată pe criptomonede, a transmis marți că va deschide „primul magazin alimentar gratuit din New York”, într-un gest care pare să facă trimitere directă la inițiativa susținută de Mamdani. Compania a precizat că își propune „să ofere fiecărui newyorkez șansa la siguranță alimentară” și a anunțat o donație de un milion de dolari către Food Bank for NYC.

Totuși, magazinul Polymarket ar urma să funcționeze doar temporar, sub forma unui pop-up store. Deși data deschiderii a fost anunțată pentru 12 februarie, locația nu a fost comunicată până acum.

Răspunsul lui Mamdani a fost unul ironic. Acesta a publicat pe rețelele sociale un titlu celebru al site-ului satiric Clickhole - „Trist: cea mai nesuferită persoană pe care o cunoști tocmai a avut o idee bună”.

În campanie, Mamdani a propus un program pilot cu cinci magazine alimentare administrate de oraș, ca soluție la creșterea accelerată a prețurilor. Datele Biroului Controlorului Statului New York arată că, între 2013 și 2023, costul alimentelor în oraș a crescut cu aproape 66%, peste ritmul general al inflației.

Planul său prevede ca magazinele deținute de municipalitate să nu plătească chirie sau anumite taxe, pentru a putea oferi prețuri mai mici consumatorilor. Acestea ar urma să cumpere și să vândă produse la prețuri en-gros, să centralizeze depozitarea și distribuția și să colaboreze cu furnizori locali. Estimarea campaniei arată că operarea celor cinci unități ar costa aproximativ 60 de milioane de dolari pe an.

O inițiativă similară a fost propusă anterior și la Chicago, de primarul Brandon Johnson, însă administrația sa a renunțat recent la idee, optând pentru dezvoltarea unei piețe publice permanente, potrivit presei locale.

Polymarket nu este străină de controverse. Platforma a fost criticată pentru faptul că utilizatorii ar fi putut câștiga sume importante pariind pe evoluții legate de conflicte militare sau decizii diplomatice, existând suspiciuni privind posibile informații privilegiate.

Un alt jucător din domeniu, Kalshi, a recurs recent la o strategie asemănătoare: pe 3 februarie a preluat pentru o zi un supermarket din East Village, oferind clienților produse gratuite în valoare de până la 50 de dolari.