„Nu mai aveți firma”. Un patron a descoperit că societatea comercială pe care o avea i-a fost furată online, cu acte false

sursa foto: colaj Antena 3 CNN

Un patron a mers să scoată un certificat fiscal şi s-a trezit că firma pe care o deţinea nu-i mai aparţine. I-a fost furată prin operaţiuni succesive făcute exclusiv online la Registrul Comerţului. O instituţie de stat, nu privată, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, care a pemis ca documente nevalidate, false, neverificate să fie acceptate şi să modifice statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale. O breşă de securitate speculată de mafioţi, care au dezvoltat o întreagă reţea de spălat bani în România şi care se folosesc de identitatea şi datele unui judecător de la Curtea Constituţională.

„M-am dus, am plătit impozitele la automatul de plată impozite şi apoi m-am dus la fisc la Sectorul 2 şi am cerut un certificat fiscal cu chitanţă doveditoare de plată a impozitului. Le-am arătat documentele, o doamnă de acolo mi-a spus: ‘Dumneavoastră sunteţi Nedelcu?’ ‚Da’. ‚Îmi pare rău, nu mai sunteţi administratorul, nu mai aveţi firma’”, povestește Puiu Nedelcu.

De la fisc s-a dus la Registrul Comerţului, unde avea să constate că firma deschisă de el în 2012 nu mai e a lui de anul trecut. Nu mai are acelaşi nume, are alt sediu social, noi 3 puncte de lucru şi alt obiect de activitate.

Totul a început cu un document datat din 8 aprilie 2025, prin care se atestă că administratorul societăţii INTERFRAGO SRL, adică Puiu Petronel, îl deleagă pe angajatul Daniel Merla să ridice înscrisuri de la Registrul Comerţului.

Reporter: Îl ştiţi pe domnul Merlă?

Puiu Nedelcu: Pe niciunul.

Reporter: Deci nu l-aţi văzut niciodată.

Puiu Nedelcu: Nu cunosc pe nimeni dintre toate persoanele astea.

L-am căutat pe domnul Merla, un cetăţean în vârstă de 50 de ani, din Constanţa.

Reporter: Aţi lucrat în firma Interfrago?

Daniel Merla: Nu am lucrat, doamnă, niciodată. Nu, doamnă, eu nu am lucrat pentru că eu sunt bolnav și eu nu pot să lucrez.

Documentele depuse la Registrul Comerţului arată exact transformările prin care a trecut firma, care acum nu se mai numeşte Interfrago, ci Fratav. Iar Daniel Merla pare să fie nu doar punctul de plecare.

Puiu Nedelcu: Daniel Merlă. El a făcut transferul în numele ucraineanului de 21 de milioane de euro.

Reporter: Cât?

Puiu Nedelcu: 21 de milioane de euro, capital social.

Reporter: Şi dumneavoastră cât aveaţi înainte?

Puiu Nedelcu: 200 de lei.

În timpul convorbirii cu domnul Merlă, acesta brusc îşi aminteşte că anul trecut a fost la un avocat pentru a-şi deschide o firmă.

Daniel Merlă: Dânsul m-a pus să-mi fac şi o semnătură de aia electronică, nu ştiu cum îi spune.

Reporter: Şi aţi făcut?

Daniel Merlă: Da, da, da! A rămas la dânsul în pliculeţ un stick înăuntru.

Numele avocatui indicat nu există pe Baroul Constanţa. Cât despre domnul Merlă... este un cetăţean cu cazier, recidivist, cu mai multe condamnări la activ.

Semnătura lui apare şi pe un document ce pare autentificat de notarul Laura Iuliana Scântei, actual judecător CCR.

„Nu am avut niciodată acea semnatura olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav. Voi face şi eu demersuri de sesizare”, precizează Iulian Scântei, judecător CCR.

Toate aceste documente fabricate au fost depuse online la Registrul Comerţului. Şi prin menţiuni succesive, firma a ajuns la un ucrainean, care a cedat-o unei femei tot din Ucraina.

„Eu cred că firma a fost preluată ca să fie paravan pentru spălare la mari. Ăsta e motivul pentru care am sesizat DIICOT-ul, pentru că eu cred numai că vorbim despre un grup infracțional, eu cred că vorbim în realitate despre o veridică spălare de bani”, spune avocata Raluca Andreea Popescu.

Registrul Comerţului aflat în subordinea Ministerului Justiţiei a permis ca documente nevalidate, false, neverificate să fie acceptate şi să modifice statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale până la furtul acesteia. O breşă de securitate speculată de mafioţi, care au dezvoltat o întreagă reţea de spălat bani. Până la această oră nu am primit niciun răspuns oficial de la această instituţie.