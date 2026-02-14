Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Reacția Iulianei Scântei

sursa foto colaj: Antena 3 CNN / Agerpres

Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii. Deşi nu mai este notar din 2022, judecătoarea apare ca cea care ar fi girat cu semnătură şi parafă de notar furtul unei firme.

Contactată de Antena 3 CNN, ea spune că documentele sunt falsuri grosolane şi a sesizat poliţia. Plângere a depus şi cel care a rămas fără firmă şi care a dat peste o întreagă operaţiune de falsuri, pusă la cale – cel mai probabil – de crima organizată pentru a spăla bani murdari în România.

Puiu Nedelcu: Aici ar trebui să fie sediul social al firmei care mi-a fost furată.

Reporter: Aţi fost aici vreodată?

Puiu Nedelcu: Nu. Las organele abilitate, probabil făcând plângere la DIICOT vor veni.

Reporter: Aţi vorbit cu cei de la RECOM. Mai sunt şi alţii în situaţia dumneavoastră? E un mod de operare?

Puiu Nedelcu: Se pare că da. Am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu avocaţii care mi-au spus că au în lucru speţe de genul ăsta.

„Dumnezeu știe ce-i pe firma aia, oamenii ăia, pentru că nu s-a oprit aici. Deci a existat această hotărâre a adunării generale în care, teoretic, omul ăsta și-a golit firma, după care la rând, după această intrare a cetățeanului ucrainean, el la rândul lui a mai cesionat, a ieșit el din firmă și a cesionat altei persoane de naționalitate ucrainană, ambele având domiciliile la Kiev – pe stânga, că pe dreapta nu știu”, a declarat avocata Raluca Andreea Popescu.

Puiu Nedelcu: Asta e hotărârea prin care s-a cedat firma.

Reporter: Ia citiţi!

Puiu Nedelcu: Deci subsemnatul Nedelcu se cesionează către numitul Zaichenko Mihail, cetăţean ucrainean, cunoscător de limba română, cu semnăturile mele, ale fostei mele neveste şi a celui care preia firma.

Reporter: Şi dumneavoastră aţi semnat aici?

Puiu Nedelcu: Eu nu recunosc şi ştiu semnătura fostei mele neveste, nu este asta. Semnătura mea nu este asta.

Reporter: Asta a cui semnătură e?

Puiu Nedelcu: Asta e a lui Zaichenko.

Reporter: Şi pe Zaichenko îl cunoaşteţi?

Puiu Nedelcu: Nu.

Registrul Comerţului, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei, a permis ca documente nevalidate, false, neverificate să fie acceptate şi să modifice statutul şi acţionariatul unei societăţi comerciale până la furtul total al acesteia.

Puiu Nedelcu: Au schimbat denumirea, obiectul de activitate, au schimbat sediul social, au deschis 3 sedii la Cluj, desfăşoară activităţi după cele spuse de Registrul Comerţului, altele decât cele cu care se ocupa firma înainte de a fi preluată.

Reporter: Firma dumneavoastră cu ce se ocupa?

Puiu Nedelcu: Cu instalaţii de frig.

Reporter: Şi acum?

Puiu Nedelcu: Acum firma Fratav se ocupă cu comerţ de metale rare, comerţ cu amănuntul.

O breşă de securitate speculată de mafioţi ucraineni, care au dezvoltat o întreagă reţea de spălat bani.

„Toate menţiunile făcute, care au dus la cedarea firmei mele, au fost făcute numai electronic. Am întrebat special la Registrul Comerţului cum s-au depus documentele şi mi-au spus că s-au depus numai electronic”, spune Puiu Nedelcu.

Iar cheia pare a fi un recidivist din Constanţa, care recunoaşte că anul trecut, şi-a făcut semnătură electronică.

„Păi ce delegat, doamnă? Cum cum adică delegat? Dacă eu nu? Nu, nu, nu știu, n-am văzut în viața mea firmă. Ce rol aveam eu acolo? Sunt şi bolnav, sunt vai de capul meu. De unde să am eu atâţia bani pentru o firmă?”, declară Daniel Merla.

De la el au început primele falsuri. Deşi nu a lucrat niciodată în viaţa lui, un document datat din 8 aprilie 2025, atestă că administratorul societăţii INTERFRAGO SRL, adică Puiu Petronel Nedelcu, îl deleagă pe angajatul Daniel Merla să ridice înscrisuri de la Registrul Comerţului.

Semnătura lui apare şi pe un document ce pare autentificat de notarul Laura Iuliana Scântei, actual judecător CCR.

“Am formulat plângere penală la Secţia 1 Poliţie. Nu am avut niciodată acea semnătură olografă. Toate sigiliile şi ştampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici Bucureşti în 10 iunie 2022, pentru distrugere. E clar vorba de un fals. E foarte grav şi extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a precizat judecătoarea CCR.

Până la această oră nu am primit niciun răspuns oficial de la Registrul Comerţului.