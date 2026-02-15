Nereguli grave au fost descoperite la un restaurant cu două stele Michelin: muște moarte și un cuțit murdar

4 minute de citit Publicat la 08:00 15 Feb 2026 Modificat la 08:00 15 Feb 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Muște, echipamente defecte și un cuțit murdar se numără printre problemele de igienă semnalate de inspectori la singurul restaurant din Țara Galilor cu două stele Michelin, scrie BBC.

Un raport complet arată că Restaurantul Ynyshir, situat lângă Machynlleth, a fost obligat să nu mai servească homari cruzi, după ce au fost identificate „riscuri semnificative” care nu au fost evaluate corespunzător.

Inspectorii au constatat, de asemenea, existența unei podele murdare și a unui cuțit neigienizat într-un restaurant care percepe aproape 500 de lire sterline de persoană pentru meniul său de degustare cu 30 de feluri.

Ynyshir a transmis că s-a confruntat cu „provocări persistente” în relația cu departamentul de sănătate publică al consiliului local Ceredigion, „în principal legate de documentație și de o lipsă de înțelegere a procedurilor noastre specializate”.

Chef-ul Gareth Ward a declarat anterior că nu a fost jenat atunci când Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) a acordat restaurantului un scor de 1 din 5 la capitolul igienă.

Consiliul a precizat însă că „susține pe deplin judecata profesională și concluziile personalului nostru în aplicarea standardelor britanice de igienă alimentară”.

Restaurantul a adăugat că a „adaptat în mod repetat, cu bună-credință, sistemele noastre, a extins semnificativ documentația și a colaborat cu specialiști externi în siguranța alimentară pentru a dezvolta cadre personalizate adaptate specific activității noastre”.

Inspecția a avut loc în octombrie 2025, când un ofițer principal de sănătate publică și un ofițer pentru protecția publică au vizitat localul.

Gestionarea siguranței alimentare la Ynyshir a fost clasificată drept necesitând „îmbunătățiri majore”, la fel ca nivelul de curățenie și starea facilităților, în timp ce „manipularea igienică a alimentelor” a fost evaluată drept „în general satisfăcătoare”.

Același raport mai arată că inspectorii au descoperit o podea murdară, facilități insuficiente pentru spălarea mâinilor în anumite zone și echipamente defecte care prezentau un potențial risc de contaminare.

Referitor la prezența muștelor într-o zonă denumită „the smithy”, inspectorii au notat că insectele reprezentau „un risc semnificativ pentru siguranța alimentară”, întrucât pot transfera bacterii periculoase precum E. coli și salmonella pe alimente, echipamente și suprafețe.

O bandă adezivă utilizată pentru combaterea dăunătorilor în camera de preparare „avea acumulări de muște moarte”.

Într-o secțiune intitulată „riscuri semnificative neidentificate”, raportul menționează că se servea carne de homar crudă și că „riscurile microbiologice nu au fost pe deplin identificate și/sau controlate”.

„Trebuie să încetați imediat servirea homarului crud, în caz contrar pot fi luate măsuri suplimentare de aplicare a legii, în conformitate cu politica de control a consiliului”, au mai scris inspectorii, în același document.

Raportul mai arată că „nu exista o procedură documentată pentru depozitarea homarilor vii, în special măsuri de control privind tratarea apei, temperatura apei, salinitatea și filtrarea deșeurilor”.

Inspectorii au precizat că, la începutul vizitei, au solicitat să consulte meniul actual al restaurantului.

„Această solicitare a fost repetată de mai multe ori pe parcursul inspecției. Meniul a fost furnizat în cele din urmă sub formă de imagine digitală, la finalul inspecției, după o solicitare suplimentară”, au arătat aceștia. „Furnizarea de informații eronate unui ofițer care efectuează controale oficiale constituie o infracțiune de obstrucționare”.

Meniul restaurantului include, în mod obișnuit, aproximativ 30 de feluri de mâncare, servite pe parcursul mai multor ore.

Raportul evidențiază numeroase lacune în documentația și monitorizarea sistemului HACCP (Analiza riscurilor și puncte critice de control).

Sistemul de management al siguranței alimentare și documentele suplimentare transmise prin e-mail inspectorilor la 22 octombrie 2025 au scos la iveală probleme privind înregistrarea temperaturilor de congelare a peștelui, procesul de „maturare” a cărnii de rață și porumbel, precum și a bucăților de pește destinate consumului crud.

Raportul arată, de asemenea, că înregistrările temperaturilor de gătire indicau faptul că restaurantul „nu atinge limita critică de >75°C timp de 30 de secunde” la prepararea preparatului de cod sous vide, o tehnică precisă de gătire în vid.

„Trebuie să revizuiți sistemul dumneavoastră de management al siguranței alimentare în ansamblu, pentru a vă asigura că acoperă pe deplin toate practicile desfășurate”, concluzionează raportul.

Totuși, restaurantul susține că abordarea sa este „intenționat neconvențională” și că a „jucat un rol esențial în plasarea Țării Galilor pe harta culinară internațională”.

Potrivit reprezentanților, inspecția „a identificat un număr mic de probleme minore, tipice unei bucătării profesionale aglomerate situate în mediul rural din Țara Galilor”, care au fost „remediate imediat și integral”.

Localul afirmă că testările biologice, realizate „cu costuri semnificative” pentru restaurant, „au confirmat în mod concludent că tehnicile noastre sunt sigure, conforme și adecvate”.

Un purtător de cuvânt a susținut că există și inexactități factuale în raport, „de exemplu, raportul afirmă că lumina UV menționată în documentația noastră HACCP specializată nu a fost observată, deși o lampă UV era instalată, funcțională și utilizată în camera de maturare în timpul inspecției”.

„Un cuțit japonez a fost descris drept murdar, când, în realitate, fusese doar ascuțit și se afla în proces de curățare”, au adăugat reprezentanții.

Ynyshir a transmis că toate măsurile solicitate au fost îndeplinite și că echipa așteaptă următoarea vizită a consiliului.

Restaurantul afirmă că este pregătit să colaboreze constructiv cu autoritățile, dar se așteaptă la „un proces de evaluare informat, consecvent și echitabil, care să recunoască realitățile restaurantelor moderne, neconvenționale”.

Criticul gastronomic Giles Coren și-a exprimat anterior sprijinul pentru restaurant, susținând că localurile cu stele Michelin nu ar trebui să fie obligate să respecte regulile obișnuite de sănătate și siguranță.

Consiliul din Ceredigion a precizat că inspecțiile sunt efectuate în conformitate cu standardele naționale stabilite de FSA și că, între aprilie și decembrie 2025, 90% dintre unitățile verificate în Ceredigion au obținut un calificativ de igienă alimentară între trei și cinci din cinci.