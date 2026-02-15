Cutremur în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ce magnitudine a avut

Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure, scrie Agerpres.



Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.



De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Cel mai recent seism a avut loc pe 30 ianuarie și a avut o magnitudine de 3,2.