„Documentul era la burta calului”. O scrisoare din 1882 a fost descoperită în statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași

Statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii din Iași a intrat în reparații. sursa foto: Agerpres

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și amplasată în 1882 în fața Palatului Culturii, este supusă pentru prima dată unor lucrări de restaurare. În timpul evaluării tehnice a monumentului, specialiștii au făcut o descoperire neașteptată: o scrisoare veche de peste 140 de ani, ascunsă într-o sticlă, în interiorul statuii, relatează TVR Iași.

Ansamblul din bronz, format din aproape 20 de piese fixate cu șuruburi, a fost analizat cu ajutorul unei camere video introduse în cavitatea statuii de expertul restaurator Tibor Kolosi. Imaginile obținute au arătat atât starea elementelor de fixare, cât și prezența unui obiect straniu în interior.

„Șuruburile sunt corodate și trebuie tratate anticorozivi. Starea de conservare este totuși relativ bună. Camera video a indicat și prezența unei sticle pe jumătate îngropată în nisipul de turnătorie desprinsă pe elementele din bronz”, a explicat expertul, pentru TVR Iași.

Sticla, deși deteriorată, a protejat un document redactat în octombrie 1882, anul ridicării monumentului. Restauratorii au reușit să recupereze scrisoarea, pe care au predat-o Primăriei Municipiului Iași, proprietarul statuii.

„Am găsit o sticlă transparentă de vin în care era sul înfășurat o scrisoare. Era ușor de scos pentru că sticla era ruptă. Documentul era la burta calului, înspre piciorul din stânga, piciorul din față”, a declarat restauratorul.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a confirmat descoperirea și a oferit detalii suplimentare despre conținutul documentului.

„Au descoperit într-o sticlă, cu dop de plută. Le-am fotografiat. Este un document care vorbește despre momentul în care s-a instalat statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt în fața Palatului Culturii. Documentele au fost date spre restaurare, spre conservare și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare”, spune Chirica.

Monumentul a fost ridicat în octombrie 1882, în timpul domniei Regelui Carol I și a Reginei Isabela, ca omagiu adus lui Ștefan cel Mare. Scrisoarea este semnată de Albert Seraia, conducătorul dirigent al reconstruirii Palatului Administrativ, și îi menționează pe cei implicați în montarea statuii: mecanicul Emanuel Haier, sculptorul Vasile Placa și inginerul Augustin Felix Fragnel, trimis la Iași de către Fremiet pentru a verifica asamblarea componentelor din bronz.

Documentul mai precizează că actul comisiei care a realizat monumentul se află la mijlocul fundației, la aproximativ 50 de centimetri, sub baza piedestalului de marmură.

„Șansele ca acest act să fie scos la lumină acum sunt mici. Pentru asta trebuie desfăcuți soclul, dar nu avem nici deșurubarea asta, deci rămâne acolo până se desface soclul”, a precizat expertul.

Lucrările de restaurare sunt necesare și din motive structurale. Inaugurată la 5 iunie 1883, statuia a început să prezinte semne de instabilitate, fiind înclinată în partea din spate cu aproximativ trei centimetri. Soclul din piatră are multiple microfisuri, rezultate în urma extragerii prin explozie, fisuri care au devenit vizibile din cauza oxizilor proveniți de pe statuie.

Intervenția specialiștilor presupune ridicarea statuii și consolidarea soclului, prin metode moderne, pentru a asigura stabilitatea și conservarea monumentului pe termen lung.