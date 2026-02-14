La Niña se încheie: Experții avertizează că ne așteaptă El Niño, pentru prima dată din 2023. La ce să ne așteptăm

La Niña se încheie: Experții avertizează că ne așteaptă El Niño, pentru prima dată din 2023. Foto: Getty Images

Meteorologii anticipează că episodul La Niña este pe cale să se încheie, iar imediat după există o șansă tot mai mare să înceapă primul eveniment El Niño din aproape trei ani, scrie 9news.

Oceanul Pacific a fost afectat de La Niña încă din noiembrie, o fază a ciclului El Niño-Southern Oscillation (ENSO) care influențează tiparele meteorologice la nivel global.

Biroul de Meteorologie a anunțat că La Niña continuă să slăbească, temperaturile suprafeței oceanice ajungând în zona neutră. „Încălzirea recentă a apei sub suprafață sugerează că decăderea va continua în săptămânile următoare”, se arată în comunicat.

Și Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) estimează o șansă de 75% ca faza să treacă în neutralitate până în martie, dar a adăugat că există o probabilitate în creștere ca El Niño să apară între martie și iunie. „Pe termen lung, șansele pentru El Niño cresc, deși există încă incertitudini, având în vedere acuratețea redusă a modelelor în timpul primăverii”, au precizat oficialii NOAA.

Deși unele modele sugerează că un eveniment El Niño ar putea să se dezvolte începând din iunie, Biroul de Meteorologie rămâne precaut. „Trebuie subliniat că este un interval de timp foarte lung pentru o astfel de predicție, iar prognozele dincolo de toamnă sunt extrem de incerte, ceea ce se reflectă în variațiile mari între modele și între membrii ansamblului de modele”, explică instituția.

Profesorul adjunct Dr. Andrew Watkins, de la Monash University, a declarat că este prea devreme pentru a face previziuni clare privind El Niño, iar estimările vor deveni mai precise în următoarele luni. „În a doua jumătate a toamnei, situația începe să se stabilizeze, iar previziunile pentru restul anului devin mai exacte”, spune el.

Ultimul El Niño a avut loc în 2023

Ultimul eveniment El Niño a avut loc la finalul lui 2023, anul care a fost al doilea cel mai călduros înregistrat și care a adus temperaturi record în Australia. Dr. Watkins a subliniat că aceste cicluri naturale vor fi amplificate de schimbările climatice, dar nu sunt singurii factori care duc la fenomene meteorologice extreme.

„La nivel global, 2025 a fost al treilea cel mai cald an, deși a fost La Niña. În trecut, La Niña ar fi adus un an mai rece, nu al treilea cel mai călduros. Ne îndepărtăm de ideea că trebuie să avem El Niño sau La Niña pentru a explica extremele. Din păcate, schimbările climatice joacă un rol tot mai mare în fiecare an”, explică specialistul.

El Niño și La Niña fac parte din ciclul natural ENSO și reprezintă perioade prelungite de încălzire, răcire sau neutralitate a apelor centrale și estice ale Pacificului tropical, conform Biroului de Meteorologie. În termeni simpli, El Niño aduce vreme mai caldă, iar La Niña mai rece.

Ciclul ENSO se desfășoară aproximativ pe perioade de unu până la opt ani. Aceste fenomene apar atunci când temperaturile apei din Pacificul tropical central și estic devin mult mai ridicate decât media, perturbând astfel clima globală.

Dr. Watkins descrie acest mecanism simplu: „Este ca aburul care se ridică de pe un ceainic. El Niño reprezintă acumularea de apă caldă lângă coasta Americii de Sud, iar apa mai rece se află aproape de noi, ceea ce face ca norii să se formeze deasupra apei calde din Sudul Americii, asemenea aburului alb. La La Niña, apa caldă se află lângă noi, iar cea rece lângă America de Sud, iar norii se formează în zona noastră și avem mai multă umezeală. Umezeala urmează apa caldă”, explică profesorul.