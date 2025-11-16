Un polițist de 24 de ani a fost găsit împușcat în cap, în apartament. Era angajat al IPJ Giurgiu

<1 minut de citit Publicat la 14:26 16 Noi 2025 Modificat la 14:27 16 Noi 2025

Un tânăr poliţist din Argeş, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap. Foto: Captură Antena 3 CNN

Un tânăr poliţist din judeţul Argeş, în vârstă de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împuşcat în cap în locuinţa unde stătea în chirie.

"Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din judeţul Argeş, chiriaş în apartamentul pe care aceasta îl deţine, nu răspunde la telefon. În temeiul sesizării, la faţa locului, s-au deplasat poliţişti, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împuşcat, cu o armă, în zona capului", se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de IPJ Giurgiu, conform Agerpres.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, tânărul era poliţist în cadrul Secţiei de Poliţie Ghimpaţi şi nu ar fi dat semne că se confruntă cu anumite probleme în viaţa personală sau profesională.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.