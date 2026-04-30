Unde ai voie să faci grătar de 1 mai. Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă legea

Actul normativ în vigoare și în 2026 permite desfășurarea activităților de picnic doar în spații special amenajate de autorități. Foto: Agerpres

Mâine este 1 Mai, iar tradiția românilor de a ieși la grătar rămâne una dintre cele mai respectate, chiar dacă vremea nu se anunță tocmai prietenoasă. Cei care aleg să petreacă ziua în aer liber trebuie însă să țină cont de reguli stricte, pentru că nerespectarea lor poate aduce amenzi de până la aproximativ 5.000 de lei.

Actul normativ în vigoare permite desfășurarea activităților de picnic doar în spații special amenajate de autorități. Aceste zone sunt dotate, în mod normal, cu grătare, containere pentru colectarea deșeurilor și, în unele cazuri, cu utilități minime. Aprinderea focului în păduri, pe câmp sau în alte locuri neamenajate este interzisă.

Pe lângă restricții, legea impune și obligații clare pentru participanți: păstrarea curățeniei, colectarea deșeurilor în locurile special amenajate și utilizarea focului doar în condiții de siguranță. În același timp, autoritățile locale au responsabilitatea de a amenaja și semnaliza aceste spații dedicate, însă în multe zone din țară acestea sunt insuficiente.

În practică, mulți români continuă să iasă la grătar în locuri improvizate, mai ales în perioade aglomerate, cum este 1 Mai. Din păcate, lipsa infrastructurii face ca regulile să fie respectate doar parțial.