Universitatea „Regele Mihai I” din Timișoara, prima cu stație proprie de biogaz din România, a fost premiată la nivel mondial

Stația de biogaz a Universității „Regele Mihai I” din Timișoara. Foto: Captură Antena 3 CNN

Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara a fost premiată, la Birmingham, pentru propria staţie de biogaz. Distincţia a fost acordată de Asociația Mondială de Biogaz, la secțiunea dedicată micro-stațiilor de biogaz agricole. Este prima universitate din România cu un sistem integrat de conversie a deșeurilor în energie în propriul campus.

Instalația transformă, cu ajutorul microorganismelor, deșeuri organice și biomasă din fermă și campus în biogaz, convertit apoi în energie electrică și termică, la care se adaugă un îngrășământ organic obținut ca produs secundar. Stația universității produce zilnic 2.400 de kilowați de energie electrică, 3.000 de kilowați de energie termică și aproape două tone de îngrășământ natural, iar economia anuală la facturi ajunge la 200.000 de euro.

„De aici, din Birmingham, din Anglia, aş dori să transmit un lucru deosebit. Realmente, ca și Universitate, suntem extrem de bucuroși pentru faptul că a fost apreciat acest proiect de cercetare-inovație, pe zona de transfer tehnologic, legat de o stație de biogaz și faptul că, pe lângă celelalte premii și aprecieri care au fost primite de Universitate, iată că la momentul acesta au obținut locul unu la nivel mondial în zona aceasta de energie, în domeniul bio-gazului. A fost o surpriză deosebit de plăcută și pentru noi și e o confirmare și mă bucur că e vorba de o Universitate românească. Mă bucur că e vorba de țara noastră, a fost în competiție cu foarte, foarte multe țări, practic din întreaga lume, pe secțiunea aceasta a stațiilor de biogaz”, a spus Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” Timișoara.

Universitatea este singura din România prezentă la competiție și deține singurul astfel de proiect din țară. Pe lângă proiectul de biogaz, universitatea își dorește să aducă tinerii români înapoi pe băncile școlii din România, prin proiectul „Uniți prin Educație”.

„Suntem chiar în Birmingham la momentul acesta, cu doamna consul, cu Mihaela Savu de la Consulatul din Birmingham, mergem înspre o întâlnire cu universități, cu institute de cercetare, inovare. Mâine o să avem plăcerea să ne întâlnim cu comunitatea românească de aici, din Birmingham și luni suntem la Ambasada României în Londra cu doamna ambasador Laura Popescu, de asemenea cu comunitățile de români, cu mediul de afaceri, cu Biserica Ortodoxă și de asemenea aș vrea să transmit și pe această cale faptul că proiectul "Uniți prin Educație", iată, își continuă periplul prin Europa”, a mai spus Popescu.