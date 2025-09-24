Urmările incendiului violent din București, care nu a fost încă stins. Cum arată de sus depozitele arse

Incendiu în București. FOTO: Captură video Facebook Sector 2 - Informaţii şi dezbateri/Monica Andrei Coconu

Incendiul violent care a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a afectat aproximativ 7.000 de metri pătrați, distrugând complet halele în care se aflau alimente, băuturi și vopseluri. Structura metalică a construcției a cedat din cauza temperaturilor uriașe, fiind distrusă aproape în totalitate.

Flăcările nu au fost încă stinse. 26 de autospeciale de stingere au fost mobilizate, iar miercuri dimineață mai acționau încă 14 echipaje, sprijinite de buldoexcavatoare și roboți pentru a limita riscurile.

Fumul dens și toxic, purtat de vânt pe distanțe mari, a afectat calitatea aerului din toată Capitala. Ministerul Mediului a anunțat depășiri de peste șapte ori ale limitelor admise pentru particule PM10 și PM2.5, cele mai afectate zone fiind Mega Mall, Fântânica și Cimitirul Armenesc.

Populația a primit patru mesaje Ro-Alert prin care a fost sfătuită să rămână în locuințe, cu ferestrele închise, să oprească sistemele de ventilație și să folosească măști improvizate cu materiale textile umezite în cazul deplasărilor. Persoanele vulnerabile, copii, vârstnici și bolnavi cu afecțiuni respiratorii sau cardiace, au fost avertizate să evite cu strictețe expunerea.

FOTO: Captură video Facebook Sector 2 - Informaţii şi dezbateri/Monica Andrei Coconu

Peste 100 de pompieri s-au aflat la fața locului în timpul nopții, iar autoritățile de mediu au deplasat un laborator mobil în zona Vatra Luminoasă pentru a monitoriza în timp real poluarea. Surse din anchetă indică faptul că hala ar fi fost închiriată de o carmangerie și că incendiul ar fi izbucnit de la panourile fotovoltaice montate pe acoperiș.