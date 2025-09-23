Incendiu violent în București: S-au dat 4 mesaje ROAlert. Fumul a ajuns până în Ilfov, aerul e de 7 ori mai poluat decât limita admisă

Publicat la 20:51 23 Sep 2025 Modificat la 23:57 23 Sep 2025

Incendiu violent la un depozit din București

Un incendiu violent a izbucnit, marți seară, la un depozit din sectorul 2 al Bucureștiului. Peste 20 autospeciale sunt la fața locului. Au fost date mai multe mesaje ROAlert în sectoarele 2, 3, 4 și 5. Fumul a ajuns în tot orașul și s-a extins chiar și în Ilfov. Aerul este de 7 ori mai poluat decât limita normală.

ACTUALIZARE 23:50. Ministerul Mediului transmite, pe Facebook, că degajările uriașe de fum de la incendiul din București afectează aerul din toată capitala. Ministerul a informat că cele mai afectate zone sunt Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.

„Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.

Din cauza vântului care bate din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, extinzându-se dincolo de sectoarele 2, 3, 4 și 5 și afectând acum și sectoarele 1 și 6.

Recomandări pentru populație (în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU):

evitați deplasările în aer liber în zonele afectate;

țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație și aer condiționat care pot aduce fum în interior;

dacă ieșirea este absolut necesară, protejați nasul și gura cu materiale textile umezite;

persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite cu strictețe expunerea;

dacă apar simptome de disconfort respirator, apelați imediat 112.

Ministerul Mediului, împreună cu Direcția Județeană de Mediu București și Garda Națională de Mediu, monitorizează permanent calitatea aerului. Autolaboratorul mobil a fost deplasat în zona Vatra Luminoasă, pentru a capta date suplimentare în timp real.

Vom reveni constant cu actualizări oficiale. Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră”, a transmis ministerul, într-o postare pe Facebook.

ACTUALIZARE 22.30. Aproximativ 100 de pompieri se află în acest moment la fața locului. Se suplimentează în continuare numărul autospecialelor, inclusiv a roboților, pentru siguranța salvatorilor.

O echipă de la garda de mediu se află la fața locului. Aerul este de 7 ori mai poluat decât limina admisă.

Potrivit unor surse, amplasamentul este cunoscut. Ar fi o hală închiriată de o carmangerie. Pe această hală ar fi fost montate panouri fotovoltaice, iar de acolo ar fi pornit incendiul.

ACTUALIZARE 22.20 Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, a transmis la Antena 3 CNN că cele mai apropiate locuințe de zona afectată de incendiu se află la aproximativ 30 de metri distanță.

„Lânga hala afectată de incendiu sunt și alte spații de depozitare la doar 10 m distanță, iar locuințele la 30-40 m distanță. Eforturile noastre se concentrează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la celelalte spații.

Fumul s-a degajat inclusiv în sectoarele 3, 4 și chiar și 5. Tocmai a fost emis al patrulea mesaj ROAlert.

Nu sunt persoane rănite ca urmare a acestui eveniment, iar la fața locului sunt peste 20 de autospeciale de stingere”, a afirmat acesta.

ACTUALIZARE 22.10 Autoritățile au trimis un al treilea mesaj de atenționare ROAlert, din cauza fumului gros care se simte la și la distanțe de câțiva kilometri de locul incendiului.

De asemenea, Primăria sectorului 2 a transmis un mesaj de atenționare pentru bucureșteni

„Vă informăm că, în urma unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig), se înregistrează degajări semnificative de fum.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să:

✔️ mențineți ferestrele și ușile închise;

✔️ limitați deplasările în zona afectată;

✔️ apelați imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență;

✔️ rămâneți calmi și acționați cu prudență.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate.

Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează”, a transmis Primăria S2.

ACTUALIZARE 22.00 A fost emis un nou mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, in sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.

ACTUALIZARE 21.50 Șefu ISU, Raed Arafat, a anunțat la Antena 3 CNN că există riscul ca incendiul să se extindă și la halele din jur.

„Nu există pericol major, produsele depozitate sunt alimentare, deci momentan nu exista un risc de explozie sau de afectare a populației, cu excepția fumului. S-a dat un mesaj RO Alert pentru ca populația să închidă geamurile și să nu se expună fumului.

Sunt peste 14 autospeciale la fața locului. Este o chestiune de durată, halele nu se sting foarte rapid. Focul se manifestă la nivelul acoperișului, dar afectează și alimentele din interior.

Mai este riscul de extindere și la alte hale din jur, tot cu produse alimentare. Încă nu este eliminat acest risc. Sunt trimise mai multe mașini pentru stingerea și localizarea icnendiului.

Este important ca populația să asculte de recomandări și să nu se expună, oamenii să evite zona respectivă.

Există zone expuse, nu am informația exactă legată de distanța până la locuințe, dar știu că există locuințe care sunt afectate de fum”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3 CNN.

Autoritățile au emis un mesaj RoAlert pentru informarea și avertizarea populației din zonă.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. Au fost desfășurate 10 autospeciale de stingere”, au transmis autoritățile.