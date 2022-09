Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici. Fecioarele sunt un pericol pentru cei dragi, Racii manipulează cu eleganţă

Toate zodiile, implicit toţi nativii zodiacului, posedă o mulţime de calităţi care îi fac, pe fiecare în parte, unici în felul lor.

Cu toate acestea, există şi o parte întunecată a fiecărei zodii, cu particularităţile ei, care scoate la iveală, uneori, tot ce e mai rău în noi.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Berbecul e lacom, veşnic nemulţumit, vrea întotdeauna mai mult chiar făcându-i pe alţii să fie nefericiţi. Dorinţa lui e ordin. E un pic lipsit de scrupule. De multe ori, se pricepe extraordinar de bine să manipuleze în folosul lui.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Taurul trăieşte în permanenţă cu trecutul în minte. În capul lui este veşnicul trecut. Nu îi iartă pe cei care i-au greşit, dar la fel de bine a făcut şi el la rândul lui nişte greşeli, iar acum, toate acele greşeli pe care le-a făcut se întorc împotriva lui. A greşit şi trebuie să suporte consecinţele.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Geamănul este omul care e chirurgul. Cu privirea disecă omul, îl analizează, îl întoarce pe dos, pe faţă, dar fără să aibă remuşcări. E periculos dacă îşi doreşte, de multe ori. Cu disecarea nu face altceva decât să îl provoace pe cel din faţă şi să îşi arate răutatea din el. Cât ar fi el de zglobiu, de simpatic şi de empatic, câteodată trebuie să scoată nişte răutăţi din el. E tare satisfăcut atunci când îi face pe toţi să se teamă de el. Dacă vede că e tratat cu respect, că i se acordă mai multă încredere nu va face toate aceste lucruri.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Toţi spune despre Rac că e mic, că e neajutorat, amărât. De multe ori, consideri că e vrednic de disperţ. V-aţi înşelat. Sub carapace e atât de şiret şi inteligent încât te prinde, te manipulează şi te foloseşte, îţi ia totul. Mută totul în favoarea lui. Dând senzaţia că e neajutorat, te-ai deschis în faţa lui, te-a prins, iar toate calităţile ale Racului, care sunt sub forma de necăjit, amărât, sunt înşelătoare şi le foloseşte cu brio şi obţine exact ceea ce îşi doreşte de la persoana respectivă. Are în schimb o mare eleganţă în a se folosi de asemenea atuuri.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Leul, care este o fire super-conflictuală, nu lasă niciodată să-i descopere nimeni latura afectivă. Regele junglei vine, rage o dată şi îi pune pe toţi la respect. Dacă găseşte un contestatar, uzitează, se întâmplă rar, dar când o face e artist, de minciună. Minte cu neruşinare ca să îşi atingă scopul. Se întâmplă, uneori, să fie răzbunători. Sunt pe muchie de cuţit în permanenţă, depinde ce hrăneşti: dacă ai hrănit îngerul, vei avea un Dumnezeu lângă tine, dacă ai hrănit pe ăla cu coada îmbârligată, direct la smoală te duce.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioara este un pericol, în primul rând, pentru cei dragi. Pentru că se substituie total, intră în sufletul lor, e iubitor, afectuos, ofertant, dar e foarte posesiv. Şi e de o posesivitate incredibilă: dacă nu e al meu, nu are voie nimeni să se atingă. Ce e al meu, e al meu şi ce e al tău e tot al meu.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Balanţa nu vrea bariere, nu vrea tipare, trebuie să aibă libertate de exprimare în permanenţă, cu toate că răbdarea şi aşteptarea pe Balanţă o ucide. Ar vrea să se întâmple totul mai repede. Partea cea mai necăjită a Balanţei: îşi pierde repede cumpătul chiar dacă ulterior regretă.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Scorpionul caută întotdeauna perfecţiunea, de a o etala. Este rapid în a căuta greşelile celorlalţi. Caută să descopere multe lucruri, dar nu suportă să devii furios şi să vii cu repercusiuni asupra lui. Nu acceptă nici brutalitatea. Pe cât pare de incisiv, de rău şi de dur, e de o sensibilitate fantastică şi dacă a văzut că nu a reuşit să te cucerească cu răutăţile lui, atunci foarte simplu încearcă să se detaşeze şi pleacă. Caută alt teren de luptă unde îşi poate demonstra calităţile.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Săgetătorul este un taifun, un uragan. Prioritate pentru el sunt numai dorinţele lui. Toată lumea trebuie să facă ce vrea el, el trebuie să cucerească, el persecută. Are multe răutăţi şi îşi doreşte în permanenţă ca toţi să îi facă pe plac.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Capricornul, cu demonii lui, cu fricile lui, cu capetele lui de acuzare sau de respect, se teme exact de aceste lucruri şi de ceea ce ascunde. Are o forţă lăuntrică şi întotdeauna îşi doreşte să iasă victorios din toate confruntările, indiferent că e pe latură de muncă sau de afectivitate. Toate meritele trebuie să fie numai ale lui. Dacă nu face treaba asta, se consideră, şi nu e adevărat, un neînţeles.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul îşi acceptă demonul, răutăţile, le scoate de multe ori la iveală, iar atunci nu şti la ce poţi aştepta din partea lui. Poate să scoată şi furia, şi durerea, şi disperarea. Sunt toate medicamentele care pe el, undeva, îl fac bine.

Partea întunecată a fiecărei zodii, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

Peştii, când îţi arată latura răutăcioasă, e tăioasă, distruge relaţii, parteneriate, pleacă de la un loc de muncă fără să spună de ce şi cum. Taie orice legătură, chiar dacă ştie că ulterior el va fi cel care va suferi din cauza acestor lucruri.