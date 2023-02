Șapte semne că suntem manipulați de cei apropiați | Lidia Fecioru: "Avem tendința să ne ascundem după lucruri mici"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, despre cele mai des întâlnite semne care îți arată că ești manipulat de cei din jur.

Sursa foto: antena3.ro

Mai devreme sau mai târziu, cu toții ajungem să fim manipulatori.

Spunem așa: dar tu nu mă iubești deloc?! De ce are geantă așa și eu nu am?! Manipularea este o forma de șantaj sub toate formele.

Manipularea mai este și o formă de dominare. Sunt oameni care se joacă cu emoțiile. Dar de ce ai făcut așa?!

Mulți încearcă prin șantaj emoțional să obțină ceea ce vor. Femeile, de exemplu, dacă vor să șantajeze bărbații, le spune fix când vin de la job.

Femeile dacă vor să-i șantajeze pe bărbați, să le ceară tot ce vor atunci când sunt în pat. E cel mai potrivit moment. Atunci totul e roz, verde și albastru. Să nu-i spui înainte să ajungi în pat.

Așa începe manipularea emoțională care este foarte periculoasă. Cei care nu au răbdare foarte multă, s-ar putea să destrame cuplul.", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de pe antena3.ro.

Lidia Fecioru: "Manipularea nu apare pe parcurs"

"Manipularea nu apare pe parcurs. Cine e manipulator de la început, așa va fi toată viața.

Oamenii când vor să fie manipulatori, vor râde de tine printre prieteni, mai ales când sunteți în grup. Te pune într-o lumină proastă. Dacă faci asta în public, este și o jignire.

Un alt semn de manipulare este atunci când acțiunile sunt în contradictoriu cu ceea ce spune. Spune una și face alta. A promis ceva și nici nu se ține de cuvânt. Te face să te simți și prost și idiot.

Totodată, un manipulator te face să te simți vinovat pentru emoțiile și sentimentele sale. E din cauza ta. Din cauza ta nu mă mai duc la pește cu băieții. Și tot așa.

Când începem să manipulăm ne încărcăm cu energie negativă. Când celălalt primește informația, o primește ca pe un pumn. Ca pe o lovitură. Lovește în creier, în suflet. Acolo rămân și toate traumele.

Apare demoralizarea de la început. Nu ești bună de nimic. Nu ești în stare. Deci, te lovește din plin. Avem tendința să ne ascundem după lucruri mici.

Trebuie să fim atenți, dar noi toți manipulăm. Să nu rămânem în manipulare. Dacă alegem să facem asta, să fie totuși în favoarea amândurora.

Manipulatorii sunt și tranșanți. Vrei sau nu vrei. Nu avem timp de gândit. Te întreabă de formă ce vrei. Prostul te trage în jos și te bate cu armele lui.

Îți mai propune și ultimatumuri. E cea mai importantă chestie dintre toate. Dacă nu te îndrepți, îmi iau bagajele și plec la mama. Dacă mai porți fustă scurtă, te las.

Femeia este oglinda bărbatului. Ea este ca o haină pe care o pune deasupra. E ca la nuntă. Mă duc să văd mireasa. Nimeni nu spune mă duc să văd mirele. Femeia îl pune pe bărbat în valoare. Mintea unei femei nu stă în fustă scurtă, ci în cap și la ce face ea în casă.", a mai spus Lidia Fecioru.