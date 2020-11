Donald Trump a prezentat dovada suspiciunii de fraudă electorală. Imaginile care stârnesc adevărate controverse

”Voturile absenților din Detroit se numără într-o stare de haos! Au fost blocate ferestele și observatorii”, a scris Donald Trump pe o rețea socială, alături de o imagine reprezentativă.

Imaginile au fost postate și de Matt Finn, producător la Fox News, alături de mesajul:

„Unele ferestre sunt acoperite. I-am întrebat pe câțiva oameni cine le-a acoperit și de ce, însă nu am primit un răspuns clar. Câțiva contestatari au spus însă că simt că nu există un număr corect de republicani și democrați în acea cameră ".

The scene at Detroit’s absentee ballot counting center is growing more heated. The windows now being covered up. Allegations of violations. Sec. of State says she welcomes challenges. pic.twitter.com/oUL4A0h3Ku