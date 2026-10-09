Ce se întâmplă cu infrastructura României în următorii ani. Avertismentul lansat de constructori

Infrastructura și mobilitatea au fost aduse în prim-plan la conferința „Driving the Future Forward”. Foto: Antena 3 CNN

Infrastructura și mobilitatea, motoarele dezvoltării României, au fost aduse în prim-plan la conferința „Driving the Future Forward”, organizată de Antena 3 CNN la Salonul Auto București. Lideri din administrație, business și industriile de transport au analizat investițiile care pot schimba fața țării. La fel de importante sunt finanțările disponibile după PNRR și marile proiecte de conectivitate.

Smart Urban Mobility se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni, în cadrul celui mai mare eveniment auto din țară.

Mobilitatea urbană modernă nu înseamnă doar mașini mai noi și mai puțin poluante. Pentru ca aceste tehnologii să funcționeze eficient, este nevoie și de o infrastructură rutieră și feroviară adaptată noilor nevoi de transport. De exemplu, anul viitor vom putea circula de la București la Pașcani pe autostradă.

„Poza arată așa: o infrastructură aflată într-un mare șantier. De altfel, în 2021, eu previzionam că România anului 2026 va fi România șantierului. Sibiu–Pitești este în plin proces de execuție. De asemenea, Lugoj–Deva, deci vom avea un coridor complet terminat, de la Nădlac până în Portul Constanța.

Același lucru se va întâmpla și spre Moldova”, a afirmat Mariana Ioniță, secretar general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Constructorii și operatorii din domeniul infrastructurii și transporturilor atrag atenția că viitorul guvern trebuie să acorde prioritate investițiilor, esențiale pentru dezvoltarea mobilității urbane și modernizarea infrastructurii.

„Din păcate, am auzit opinii despre anul 2027 din partea unor oameni care ar putea face parte din următorul guvern, potrivit cărora singurul domeniu în care se poate reduce cheltuiala este cel al investițiilor. Acest lucru m-a îngrozit. Pentru că, dacă se reduc investițiile, practic vom merge din rău în mai rău.

Toți decidenții care ar putea fi la conducerea țării în următorii șase-opt ani ar trebui să aibă o abordare unitară”, este de părere Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu.

„Din punctul de vedere al investițiilor, trebuie să înțelegem că, de exemplu, dintr-un contract de un miliard de euro realizat de o firmă românească, probabil 800 de milioane de euro rămân în economia românească și se distribuie mai departe către furnizorii locali și către tot ceea ce ține de lanțul de aprovizionare și distribuție”, a adăugat Cătălin Vișan, deputy CEO – Operations Concelex.

„Primul lucru pe care îl voi cere ministrului Transporturilor este ca 30% din transportul rutier să fie transferat pe calea ferată până în 2030. Vreau să văd și eu cum va face acest lucru, pentru că asta ar însemna ca transportul feroviar să se tripleze față de nivelul actual.

Cel de-al doilea lucru pe care i-l voi cere este alocarea unor fonduri suplimentare pentru tot ceea ce înseamnă mobilitate sustenabilă. În sfârșit, să dăm drumul la o schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare”, a completat Florin Spătaru, director general al Grupului Feroviar Român.

Și siguranța rutieră trebuie să rămână o prioritate. Soluțiile de protecție instalate pe drumuri au un rol important în prevenirea accidentelor.

„Anul acesta venim cu o propunere nouă, modernă, de sensuri giratorii, care asigură fluidizarea traficului aglomerat și, de asemenea, protecția participanților la trafic”, a afirmat Ramona Oprea, branch office manager Deltabloc.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfășoară până duminică, în cadrul Salonului Auto București & Accesorii 2026.